Receptions- och konferensvärd till Källan!
2026-04-08
Vi söker dig som älskar att ge service och värderar värdskap! Som receptions- och konferensvärd är du ansiktet utåt för våra gäster. Du välkomnar besökare, hanterar bokningar, svarar på frågor och ser till att konferensgäster trivs.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Som receptionist/konferensvärdinna kommer du att:
Ta emot gäster vid ankomst och sköta in- och utcheckning.
Hantera bokningar, betalningar och kassasystem.
Svara på telefon, hantera e-post och ge information om hotellet, området och våra tjänster.
Förbereda och serva konferensgrupper med fika, lunch eller annan service vid behov.
Utföra vissa administrativa uppgifter.
Samarbeta med övrig personal i huset för att gästens vistelse ska bli så bra som möjligt.
Säkerställa att entré- och receptionsytor alltid är representativa.
Vi söker dig som:
Är positiv, serviceinriktad och trivs i mötet med människor.
Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
Är ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.
Är flexibel, stresstålig och lösningsorienterad.
Har god känsla för ordning och struktur.
Har erfarenhet av arbete inom reception, konferens eller annan service - meriterande.
Har utbildning inom hotell/turism - meriterande.
Kunskap i bokningssystem är ett plus.Övrig information
Anställningsgrad: 80-100%
Tillträde: Omgående, rekrytering sker löpande
Arbetstider: Varierande, dagtid, kvällar och vissa helger
Kollektivavtal: HRF
Körkort och bil: ett krav (p.g.a. begränsade bussförbindelser)
Vill du vara en del av ett engagerat team i en unik miljö mitt i den norrländska naturen? Skicka din ansökan redan idag - tjänsten är tillgänglig för omedelbar start. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: susanna@kallanhotel.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptions- och konferensvärd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Källan Hotell-Spa-Konferens AB
(org.nr 556546-4046), https://kallanhotel.com/
935 92 NORSJÖ
)
935 92 NORSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
