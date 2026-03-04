Receptionister som kan Hotsoft eller Mews

Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-03-04


Är du erfaren hotellreceptionist och kan arbeta i MEWS eller HotSoft?
Vi söker dig som vill arbeta extra på hotell, med möjlighet till längre uppdrag över tid.
Arbetstider:
Förmiddagspass eller eftermiddagspass
Ibland kan mellanpass förekomma

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hotellreception
Extra plus om du jobbat tidigare med frukost

Kan arbeta självständigt i MEWS eller HotSoft
Tycker om människor och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Är serviceinriktad, lösningsorienterad och professionell i sitt bemötande
Vi ser gärna att du tycker om att träna på fritiden

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag till mikael.davani@energystaffingsweden.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com

Arbetsgivare
Energy Staffing & Advisement Sweden AB (org.nr 559500-6643)
113 59  STOCKHOLM

Jobbnummer
9778071

