Receptionister som kan Hotsoft eller Mews

Är du erfaren hotellreceptionist och kan arbeta i MEWS eller HotSoft? Vi söker dig som vill arbeta extra på hotell, med möjlighet till längre uppdrag över tid. Arbetstider: Förmiddagspass eller eftermiddagspass Ibland kan mellanpass förekomma
Vi söker dig som: Har erfarenhet av hotellreception Extra plus om du jobbat tidigare med frukost
Kan arbeta självständigt i MEWS eller HotSoft Tycker om människor och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt Är serviceinriktad, lösningsorienterad och professionell i sitt bemötande Vi ser gärna att du tycker om att träna på fritiden