Receptionist vid behov till Svenska Rymdaktiebolaget!
Är du intresserad av att ha en deltidstjänst vid sidan av studierna? Titta hit!
Vi söker en serviceinriktad student som vill arbeta som receptionist på Svenska Rymdaktiebolagets härliga kontor i Solna. Vi behöver någon som är flexibel för start redan i december så skicka in din ansökan idag - vi går igenom urvalet löpande.
OM TJÄNSTEN
Som Receptionist på deltid hos SSC/Svenska Rymdaktiebolaget blir du en viktig del av att få bemanningen av receptionen att rulla. I rollen kommer du täcka upp vid behov vilket gör detta till ett flexibelt jobb att kombinera med dina studier. Det kommer framförallt gälla att täcka upp i receptionen vid sjukdom, vikariat och konferenser/utbildningstillfällen.
I tjänsten kommer du ta emot och hjälpa besökare, fylla på förbrukningsvaror och beställa kontorsmaterial, boka möten och hjälpa till med godsmottagning samt se till att kontoret är i gott skick. Vi ser därför att du är en serviceinriktad person med en känsla för ordning och reda.
Du erbjuds
• En spännande arbetsplats på ett företag som är en ledande aktör inom rymd- och satelitindustrin som har ett mycket högt engagemang för innovation och teknologi.
• Ett bra deltidsjobb vid sidan av studierna där du tillsammans med dina kollegor bemannar receptionen, vilket gör det till ett flexibelt jobb att kombinera med skolan.
• Uppdraget är en del av vår personaluthyrning vilket innebär att du kommer att vara anställd av Academic Work men arbeta som konsult. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
• Påfyllning av förbrukningsvaror samt beställning av kontorsmaterial.
• Ge mötesservice, exempelvis beställa mat eller material till möten.
• Ta emot besökare och hjälpa dem.
• Se till att kontoret är i gott skick, ta bort disk, fylla på med muggar och kaffe med mera - helt enkelt bidra till kontorstrivseln!
• Hantera godsmottagning, dokumentation samt ta emot och skicka.
VI SÖKER DIG SOM
• Talar och skriver flytande på Svenska och Engelska, båda språken används dagligen i skrift och tal.
• Du studerar idag på högskola eller universitet om minst 50% och har minst 1 år kvar av dina studier.
• Du har erfarenhet av att arbeta i en reception och inom servicebranschen
• Har systemvana och är mycket bekväm med Office-paketet.
• Är flexibel och prestigelös som drivs av att ge bra service!
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av mötesbokning, administrativa arbetsuppgifter och kontoransvar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
