Receptionist / växeltelefonist till offentlig sektor
Adecco Sweden Aktiebolag / Receptionistjobb / Uppsala Visa alla receptionistjobb i Uppsala
2026-07-21
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi söker nu en serviceinriktad receptionist och växeltelefonist till vår kund inom offentlig sektor. I denna roll kommer du att spela en central roll i verksamheten genom att stärka både receptionen och växelfunktionen. Du ansvarar för att ge besökare, medarbetare och externa kontakter ett professionellt, välkomnande och lösningsorienterat bemötande.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med en erfaren kollega där ni tillsammans säkerställer en hög servicenivå, ett effektivt informationsflöde och en välfungerande daglig verksamhet. Rollen passar dig som trivs i en social och varierad miljö, har god administrativ förmåga och motiveras av att ge service i toppklass.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Bemanna receptionen och ge service till besökare
• Hantera inkommande samtal via växeln
• Samarbeta med övriga kollegor inom administration och kundtjänst
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som telefonist är ett konsultuppdrag på heltid med start under hösten enligt överenskommelse och pågår inledningsvis i 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Du arbetar på plats i kundens lokaler.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta vårt rekryteringsteam via: ACCSVERIGE@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
10008404