Receptionist / växeltelefonist (sommarvikariat) till myndighet
Adecco Sweden AB / Receptionistjobb / Norrköping Visa alla receptionistjobb i Norrköping
2026-04-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Nu söker vi en växeltelefonist/receptionist (sommarvikarie) för sommaren 2026 till en Statlig myndighet i Norrköping. Uppdraget innebär bemanning av receptionen vid myndighetens huvudkontor. I rollen kommer du bland annat hantera myndighetens telefonservice, vilket innefattar att ta emot och besvara inkommande samtal, förmedla samtal vidare samt ge information och service till både besökare och medarbetare.
Syftet är att avlasta ordinarie personal och säkerställa en välfungerande, serviceinriktad och tillgänglig reception under hela sommaren.
Uppdragsbeskrivning
I uppdraget ingår, men är inte begränsat till, följande arbetsmoment:
• Vara behjälplig med myndighetens behov av service (exempelvis inom bokning, kopiering eller registrering)
• Mottagning och registrering av sjukanmälningar
• Välkomnande, registrering och vägledning av besökare i receptionen
• Stöd i övriga administrativa uppgifter som förekommer inom växel- och receptionsverksamheten
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som telefonist är ett konsultuppdrag på heltid (7,5 h per dag) med start vecka 24 (8 juni) fram till och med vecka 31 (31 juli).
Arbetsuppgifterna utförs på plats i myndighetens kontor centralt i Norrköping.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist i datoriserade telefonväxlar och hänvisningssystem
• Minst sex månaders arbetslivserfarenhet av arbete i en publik miljö med möte med kund
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har en väl utvecklad känsla för bemötande och service. Vidare förväntas du kunna utföra arbetet på ett professionellt och serviceinriktat sätt genom dina goda sociala färdigheter i att bemöta och hjälpa människor.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-05-07
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9886788