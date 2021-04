Receptionist/växeltelefonist - Sodexo AB - Receptionistjobb i Nacka

Sodexo AB / Receptionistjobb / Nacka2021-04-21Receptionist/växeltelefonist, NackaSodexo ansvarar för reception, växel, konferenseservice, vaktmästeri, post, gods, lokalvård, säkerhet, SBA m.m. på en kundsite i Nacka. Nu behöver vi komplettera vårt team med någon som vill ta huvudansvaret för receptionen.Du kommer att vara kundens ansikte utåt och arbeta i ett team som bemannar reception och växel samt tar hand om konferensservice och kontorsservice såsom post- och godshantering, påfyllning av material och byte av returkärl.Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang. Receptionen som blir din arbetsplats är navet i vår verksamhet varifrån vi gör allt från att ta emot externa kunder, svara i växlen och hantera vår ärendeportal till att hjälpa kundens anställda med passerkort och andra frågor.Vi söker Dig som har bakgrund inom reception och service, gärna från hotellbranschen. Vi arbetar flexibelt och hjälps åt, och arbetsuppgifterna är varierande. Det är därför viktigt att du är prestigelös, öppen och nyfiken samt ser det som en självklar uppgift att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Detta arbete är för dig som gillar att ha mycket att göra och att dagen går fort.Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:Ta emot och registrera besökare och kunderPasserkortshanteringSvara i växelnSköta om konferenslokaler och bokningarHantera förfrågningar och beställningar per telefon, över disk och e-mailPost- och godshanteringInköp av kontorsmaterialUppdatera skriftliga rutiner och checklistorUpprätthålla ordning och reda i receptionenKvalifikationer/Krav:Uttrycka dig väl i svenska och engelska i både tal och skriftGoda kunskaper i Officepaketet med inriktning Excel och WordGymnasium eller motsvarandeErfarenhet av att arbete i reception och med service2021-04-21Du ska vara social och trivas med att vara en knytpunkt för både externa gäster och kundens anställdaDu ska ha ett genuint intresse för helhetslösningen kring service/mötenDu ska känna det utvecklande att få lösa dagliga problem på egen hand och ständigt vilja göra varje dag bättre för de anställda på kontoret och externa gäster du hjälper.Du ska vara strukturerad och planerandeDu har förmågan att lyssna, kommunicera och förstå kundens behovDu ska vara positiv och trivas med att arbeta i grupp och mot tydliga målDu delar våra värderingarAnställningsform och arbetstider:Anställningen är tillsvidare med provanställning 6 månader. Arbetstiderna är dagtid.Vi vill ha din ansökan senast den 2021-05-07 men gärna snarast då urvalsprocessen sker löpande.Ansökan kan endast göras via vår hemsida och inte via mail.Har du frågor kontakta cecilia.cederholm@sodexo.com Välkommen med din ansökan!Sodexo grundades av fransmannen Pierre Bellon år 1966. Med hjälp av några tusen franska francs på fickan och stor entreprenörsanda startade han ett litet företag som levererade mat till företag i hans hemstad Marseille. Idag är Sodexo en av världens största arbetsgivare med verksamheter i 64 länder. Vi är världsledande inom Quality of Life Services vilket betyder att vi varje dag arbetar med målet att bidra till människors livskvalitet.Genom över 100 olika tjänster effektiviserar och säkerställer vi att olika servicefunktioner fungerar på företag, sjukhus, skolor och andra arbetsplatser, t ex: lokalvård, arbetsplats-, måltidstjänster. Vi driver även hjälpmedels- och konferensverksamhet.Vårt brinnande engagemang för hållbarhet, att utveckla våra medarbetare och främja mångfald är vida känt runt om i världen och har resulterat i en mängd prestigefyllda utmärkelser. I Sverige omsätter vi 371 miljoner euors och sysselsätter 6400 medarbetare. Det gör oss till ett av Sveriges ledande Service Managementföretag.Varaktighet, arbetstidVardagar, dagtid HeltidFast lön enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-05-16Sodexo AB5709081