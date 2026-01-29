Receptionist till West Dental i centrala Malmö
2026-01-29
Nu söker vi en ny stjärna till receptionen på West Dentals nya klinik.
West Dental välkomnar patienter till en modern och fräsch klinik som präglas av ett öppet, tillgängligt och professionellt klimat.
Med en så stor och tillgänglig klinik blir receptionen till hjärtat i verksamheten, och en förutsättning för att det dagliga arbetet ska fungera. Nu söker vi dig som ska komplettera vårt kompetenta receptions- och administrationsteam!Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
I rollen som receptionist kommer du såklart att ha daglig direktkontakt med behandlare och patienter både på plats och över telefon och mail, men du har även en betydande roll i klinikens administration och drift och blir en viktig länk mellan företaget, behandlare och patienter.
Tandvård är en mycket bred och kunskapstung bransch, så det är viktigt med en stark vilja att snabbt sätta sig in i verksamheten och tandvårdsbranschen i helhet. I din roll som receptionist så arbetar du nära våra behandlare och för dig som uppskattar att lära och utvecklas finns det stor potential och alltid mer kunskap att inhämta. Tidigare erfarenhet av tandvård är förstås meriterande, men det viktiga för oss är din drivkraft och vilja att lära.
Tjänsten som receptionist utgår från kliniken på Gustav Adolfs torg 51 som ligger lättillgänglig mitt i centrala Malmö. Till denna klinik söker sig patienter från hela Skåne, men även från övriga Sverige och världen, för allt från akutvård till mer omfattande behandlingar. Rollen som receptionist är huvudsakligen förlagd till vardagar, men även helgarbete kan förekomma.
En förutsättning för att tjänsten ska passa dig är att du - precis som vi på West Dental - älskar att arbeta med människor och ge bästa möjliga service, och att du har en mycket god kommunikativ förmåga och lyhördhet. Vidare tror vi att du är van att både samarbeta och att ta eget ansvar, samt att du är kunskapstörstande och strävar efter att fortsätta utvecklas tillsammans med oss. Vår målsättning är att du ska trivas hos oss för ett långvarigt samarbete!
West Dental söker dig som
Har mycket god socialkompetens och erfarenhet av kundbemötande.
Är ansvarstagande och har en stark initiativförmåga.
Har god datorvana (grundläggande förståelse för Officepaketet och erfarenhet av att arbeta i branschspecifik mjukvara är meriterande).
Har lätt för att kommunicera på både svenska och engelska, samt är tydlig och professionell i skrift både internt och externt.
Är strukturerad och har lätt för att prioritera.
Är problemlösande och kreativt lagd.
Har en stark egen drivkraft att utvecklas och lära inom en kunskapsintensiv bransch
Har minst tre års erfarenhet inom kundbemötande med administrativa inslag eller likvärdigt.
Det är även meriterande om du har
En eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration eller kundrelationer
Grundläggande kompetens inom tandvård eller tidigare erfarenhet av journalsystem och patienthantering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@westdental.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559071-8978)
Gustav Adolfs Torg 51
)
211 39 MALMÖ
Klinikchef
Klinikchef
Ali Tamali info@westdental.se 040-919295
9712959