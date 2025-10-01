Receptionist till Veterankraft i Stockholm!
Veterankraft AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
Veterankraft söker dig som är 55+ och vill arbeta som receptionist i Stockholm.
Vi söker nu en receptionist till vår kund, en roll där din erfarenhet, värme och förmåga att möta människor gör stor skillnad. Som receptionist blir du den som hälsar välkommen, hjälper till med det lilla extra och bidrar till en miljö där alla känner sig sedda. Här finns möjlighet att vara en viktig del av gemenskapen och samtidigt ha ett meningsfullt och omväxlande arbete. Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.
Din roll
Som receptionist/administratör blir du ansiktet utåt och en nyckelperson i våra dagliga verksamheter. Du är den första kontakten för våra besökare och kunder, och ser till att allt flyter på smidigt både i receptionen och i det administrativa arbetet. Du kommer att arbeta hos vår kund i centrala Stockholm. I rollen kommer du att:
Ta emot besökare och hantera växeln
Hantera post och paket
Boka mötesrum och bistå vid interna möten
Enklare administration, såsom fakturering, registrering och dokumenthantering
Stötta kollegor och chefer med praktiska uppgifter
Anställningsform: Timanställning vid behov (avrop)
Arbetstid: Måndag-fredag mellan kl. 08:00-17:00 (enligt behov)
Plats: I centrala Stockholm
Tjänsten är en timanställning där du kommer att ingå i en vikariepool. Arbetstiden varierar mellan måndag-fredag 08.00-17.00.
Din profil
Du är 55 år eller äldre
Tidigare erfarenhet som receptionist och/eller administratör
Serviceminded, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande
Trivs med att arbeta självständigt men också i team
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Flytande svenska i tal och skrift och har god datavana
Meriterande med erfarenhet av växelsystem, bokningssystem eller administrativa program
Meriterande att kunna engelska eller inneha andra språkkunskaper Så ansöker du
Låter detta som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan idag!
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta shanthi.kax@veterankraft.se
. Ersättning
