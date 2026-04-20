Receptionist till vår kund i centrala Göteborg
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Som receptionist kommer du att vara ansiktet utåt för företaget och hantera allt från att ta emot besökare, besvara samtal och mail, posthantering, till att hålla ordning på kontorets gemensamma utrymmen och se till att det är en trivsam arbetsmiljö för alla.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen som receptionist hos vår kund kommer du att vara en viktig del av ett framgångsrikt företag där du ansvarar för att skapa en trivsam och funktionell arbetsmiljö för både medarbetare och besökare.
Du kommer arbeta med:
Ta emot och välkomna besökare, samt hantera samtal och post.
Säkerställa att det finns frukt, kaffe och andra förnödenheter tillgängliga på kontoret.
Hålla ordning i kontorets gemensamma utrymmen och konferensrum.
Boka mötesrum och assistera vid planering och förberedelser inför möten och interna evenemang.
Stödja medarbetare med enklare administrativa uppgifter, fakturering och praktiska behov.
Förbereda inför konferenser.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att ha många bollar i luften och som kan hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus. Du vågar ta ansvar, är inte rädd för att ta egna initiativ och har fokus på att lösa problem. Dessutom är du flexibel, anpassningsbar och trivs i en miljö där tempot och arbetsuppgifter varierar.
Vi ser att du:
Är positiv, serviceinriktad och har en god känsla för ordning och struktur.
Har erfarenhet av en liknande tjänst eller annan serviceinriktad roll.
Är självgående, ansvarstagande och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Är flexibel och har en vilja att bidra till ett bra arbetsklimat.Övrig information
Tillträde: Senast mitten av maj
Omfattning: Heltid, arbetstid: ca 08:00-17:00, måndag-fredag
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Ida Vey på ida.vey@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
