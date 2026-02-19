Receptionist till tandläkarklinik i centrala Göteborg
2026-02-19
Vår kund är en snabbt växande privat tandläkarklinik med fokus på exceptionell patientupplevelse och korta väntetider. De har byggt upp en verksamhet som präglas av en dynamisk miljö där idéer uppmuntras, och nu söker de en driven kollega som vill växa med dem.
OM TJÄNSTEN
Som receptionist är du klinikens ansikte utåt och den första kontakten för patienter. Du ansvarar för att säkerställa ett smidigt flöde i receptionen och bidrar till en positiv upplevelse för alla som besöker kliniken, oavsett om det är över telefon, mejl eller fysiska besökare. Du kommer att arbeta nära ett team av 7 sköterskor samt 4 andra receptionister i en dynamisk miljö.
Vi ser att du behöver vara en trygg kommunikatör eftersom rollen innefattar många möten med många olika människor. Bolaget värdesätter initiativtagande, det finns därmed en stor möjlighet och förväntan att du bidrar med nya idéer eller förslag på effektivisering av processer.
Tjänsten är långsiktig, med möjlighet till anställning hos vår kund förutsatt att samarbetet mellan samtliga parter fungerar väl. Tjänsten inleds med en konsultanställning hos oss på Academic Work. Du kommer få veta mer om kunden i ett nästa steg.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en rolig arbetsplats i en privat klinik där du får utrymme att bidra med idéer och utveckla arbetsprocesser. Du blir en del av ett yngre team med god stämning där frihet och ansvar går hand i hand.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att hantera patientbokningar, svara i telefon och säkerställa att receptionen fungerar effektivt. Du är en central del i att upprätthålla klinikens höga servicenivå och ge patienterna bästa möjliga bemötande samtidigt som kliniken knyter sig an nya kunder.
• Besvara inkommande telefonsamtal professionellt
• Hantera patientbokningar, inklusive ombokningar och avbokningar
• Välkomna patienter och hantera receptionens dagliga flöde
• Säkerställa en positiv upplevelse för alla klinikbesökare
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att hantera telefon och kundkontakt
• Har erfarenhet av en serviceinriktad roll, förslagsvis där du kommunicerat med kunder och varit behjälplig
• Har grundläggande digitala kunskaper, detta då du kommer arbeta i olika typer av system
• Har obehindrade kunskaper i svenska i både tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Social
• Ordningsam
• Socialt självsäker
Det absolut viktigaste i denna roll är att du är en social och kommunikativ person, eftersom din främsta uppgift är att ta emot klinikbesökare. Där till ser vi att du bör vara ordningssam samtidigt som du snabbt kan ställa om till nya arbetsuppgifter.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117547".
