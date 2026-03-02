Receptionist till Sunlight Hotel Conference & Spa i Nyköping
2026-03-02
Vill du vara med och skapa fantastiska gästupplevelser? Nu söker vi en receptionist på 70% som vill bli en del av teamet på Sunlight Hotel Conference & Spa i Nyköping!
Om företaget: Sunlight Hotel Conference & Spa är ett familjeägt och kedjeoberoende hotell - och Nyköpings största hotell med spa, stor konferens- och festvåning, ett modernt komplett gym och en förstklassig restaurang. Vi arbetar ständigt med nya idéer för att skapa en nytänkande arbetsplats där arbetsglädje och nöjda gäster står i fokus.
Om tjänsten: Som receptionist är du en av våra viktigaste ambassadörer och den första kontakten för våra gäster. Du arbetar i hjärtat av verksamheten och ansvarar för att varje gäst får ett varmt, professionellt och personligt bemötande från incheckning till utcheckning. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70% där arbete på kvällar och helger ingår.
Du arbetar nära dina kollegor i receptionen och övriga avdelningar för att säkerställa en smidig drift och en helhetsupplevelse i toppklass. Rollen kombinerar service, administration och merförsäljning.
Arbetsuppgifter inkluderar:
In- och utcheckning av hotellgäster
Hantera bokningar via telefon, mejl och onlinebokningssystem
Ge information och service till gäster kring hotell, spa, konferens och restaurang
Aktiv merförsäljning av rum, paket och tilläggstjänster
Kassahantering och administrativa uppgifter
Samarbete med övriga avdelningar för att säkerställa bästa möjliga gästupplevelsePubliceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom hotell, reception eller annan serviceverksamhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Förmåga att arbeta varierande arbetstider
Du som söker tjänsten måste ha fyllt 20 år (enligt alkohollagen) då rollen innebär serveringsansvar
Meriterande:
Erfarenhet av bokningssystem inom hotell
Erfarenhet av försäljning och merförsäljning
Ytterligare språkkunskaper
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har ett genuint intresse för människor
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter
Är en lagspelare som bidrar med positiv energi och "Sunlight-anda"
Delar våra värderingar: ärlig, rättvis, lojal, hänsynsfull och lyhörd
Placering: Sunlight Hotel Conference & Spa, Nytorget 7, 611 38 Nyköping
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 70% deltid
Ansökan: Sök via Tillväxt Nyköping
Vad vi erbjuder: Hos Sunlight Hotel Conference & Spa blir du en del av en arbetsplats där vi vågar tänka nytt, stöttar varandra och alltid strävar efter att bli lite bättre varje dag. Du får arbeta i en dynamisk miljö med variation, högt tempo och härliga kollegor.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7294288-1869723". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
