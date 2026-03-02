Receptionist till Sunlight Hotel Conference & Spa i Nyköping

Thread AB / Receptionistjobb / Nyköping
2026-03-02


Vill du vara med och skapa fantastiska gästupplevelser? Nu söker vi en receptionist på 70% som vill bli en del av teamet på Sunlight Hotel Conference & Spa i Nyköping!
Om företaget: Sunlight Hotel Conference & Spa är ett familjeägt och kedjeoberoende hotell - och Nyköpings största hotell med spa, stor konferens- och festvåning, ett modernt komplett gym och en förstklassig restaurang. Vi arbetar ständigt med nya idéer för att skapa en nytänkande arbetsplats där arbetsglädje och nöjda gäster står i fokus.
Om tjänsten: Som receptionist är du en av våra viktigaste ambassadörer och den första kontakten för våra gäster. Du arbetar i hjärtat av verksamheten och ansvarar för att varje gäst får ett varmt, professionellt och personligt bemötande från incheckning till utcheckning. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70% där arbete på kvällar och helger ingår.
Du arbetar nära dina kollegor i receptionen och övriga avdelningar för att säkerställa en smidig drift och en helhetsupplevelse i toppklass. Rollen kombinerar service, administration och merförsäljning.
Arbetsuppgifter inkluderar:

In- och utcheckning av hotellgäster

Hantera bokningar via telefon, mejl och onlinebokningssystem

Ge information och service till gäster kring hotell, spa, konferens och restaurang

Aktiv merförsäljning av rum, paket och tilläggstjänster

Kassahantering och administrativa uppgifter

Samarbete med övriga avdelningar för att säkerställa bästa möjliga gästupplevelse

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom hotell, reception eller annan serviceverksamhet

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

God datorvana

Förmåga att arbeta varierande arbetstider

Du som söker tjänsten måste ha fyllt 20 år (enligt alkohollagen) då rollen innebär serveringsansvar

Meriterande:

Erfarenhet av bokningssystem inom hotell

Erfarenhet av försäljning och merförsäljning

Ytterligare språkkunskaper

Vi söker dig som:

Är serviceinriktad och har ett genuint intresse för människor

Är ansvarstagande och lösningsorienterad

Trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter

Är en lagspelare som bidrar med positiv energi och "Sunlight-anda"

Delar våra värderingar: ärlig, rättvis, lojal, hänsynsfull och lyhörd

Övrigt: Placering: Sunlight Hotel Conference & Spa, Nytorget 7, 611 38 Nyköping Se på Google Maps och beräkna restid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 70% deltid
Ansökan: Sök via Tillväxt Nyköping
Vad vi erbjuder: Hos Sunlight Hotel Conference & Spa blir du en del av en arbetsplats där vi vågar tänka nytt, stöttar varandra och alltid strävar efter att bli lite bättre varje dag. Du får arbeta i en dynamisk miljö med variation, högt tempo och härliga kollegor.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Thread AB (org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta)
611 32  NYKÖPING

Arbetsplats
Tillväxt Nyköping

