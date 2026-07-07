Receptionist till Stenungsund - vikariat
Statens Jordbruksverk / Receptionistjobb / Stenungsund Visa alla receptionistjobb i Stenungsund
2026-07-07
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Stenungsund
, Lilla Edet
, Göteborg
, Vänersborg
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
I Stenungsund har vi en blandad praktik med många olika djurslag. Fördelningen är ca 40% smådjur och 50% häst och 10% produktionsdjur. På smådjur gör vi allt från utredningar till operationer i en välutrustad operationssal, vaccinationer och tandbehandlingar med gasnarkos. På produktionsdjur jobbar vi bland annat med kastrationer, avhorningar, provtagningar m.m. På häst kan det t.ex. vara tandbehandlingar, hältutredningar, kastrationer, vaccinationer och besiktningar. På hästkliniken har vi tillgång till endoskop/gastroskop, röntgen, ultraljud och objektivt rörelseanalyssystem. Det finns blodanalysmaskiner i ett mindre lab.
På mottagningen är vi idag 13 veterinärer, en legitimerad djursjukskötare och åtta djurvårdare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Vi söker en serviceinriktad receptionist till vår mottagning i Stenungsund som kan förstärka vårt team genom att ge våra kunder den bästa tänkbara upplevelsen.
Du kommer till stor del arbeta i vår reception och sköta om vår butik. Detta innebär bland annat att du:
• välkomnar våra kunder och patienter och tar hand om betalningar.
• hanterar tidbokningar och frågor via telefon.
• ser till att mottagningen hålls ren och fräsch genom dagligt städ, disk, tvätt och påfyllning av material.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för service och har förmågan att sprida positiv energi samtidigt som du ger ett professionellt intryck. Det är viktigt att du trivs i mötet med människor, du är självgående och arbetar strukturerat och med noggrannhet. Du trivs i en tillvaro där en dag inte är den andra lik och du är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Vi förutsätter att du:
• har gott omdöme, är flexibel, strukturerad och tar egna initiativ
• har god samarbetsförmåga och samtidigt är självgående
• är van vid att bemöta kunder och har telefonvana
För tjänsten krävs:
• gymnasial utbildning
• B-körkort
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• goda muntliga kunskaper i engelska
Meriterande:
• erfarenhet från serviceyrken
• tidigare arbete i reception
• tidigare erfarenhet inom djursjukvård
• god erfarenhet av lokalvård och hygienarbete inom sjukvård eller liknande
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 Enligt överenskommelse eller 1 oktober, upphör: 2028-04-30 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-13012/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
553 29 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Kontakt
Klinikchef
Sofia Alfredsson sofia.alfredsson@distriktsveterinarerna.se +46101229266 Jobbnummer
9994975