Receptionist till Statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vi söker nu en receptionist till en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. I rollen är du verksamhetens ansikte utåt och ansvarar för att ta emot besökare samt guida dem rätt, oavsett om det gäller interna besökare eller externa besökare.
Arbetet är varierat och innefattar även konferensservice, där du förbereder fika och kaffe till möten, studiebesök och interna aktiviteter. Du säkerställer att det är ordning i gemensamma utrymmen, exempelvis genom att hantera diskmaskiner och göra felanmälningar av kaffe- och vattenmaskiner.
Vidare ansvarar du för att kontorsmaterial är påfyllt och fungerar som ett stöd i vardagen för verksamhetens personal, exempelvis genom att svara på frågor om lokaler, teknik och kontaktvägar. Rollen kräver god servicekänsla, struktur och förmåga att hantera många kontaktytor i en dynamisk miljö.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
• Nyckelutlämning lånenycklar och nyanställda.
• Pakethantering: ta emot paket, kontrollera följesedeln så att allt är med och vem det ska till.
• Brevhantering, se till att inkommande post kommer rätt och utgående post kommer ut. Leverera brev till rätt person.
• Påfyllning av kuvert/kontorsmaterial.
• Viss tagg och nyckelhantering i RCO.
• Samordnar beställningar från vaktmästare så det kommer rätt till inköp.
• Ecoonline, uppdatera i verktyget; keminventering och riskanalyser.
• Kommunicerar internserviceärenden om städning till städpersonal.
• Hjälpa till med skolskjuts under tiden kl 08.30-9.00 samt 14.30-15.15, delat ansvar tillsammans med skolskjutssamordnare.
• Skriva protokoll på APT, elevråd mm, delat ansvar tillsammans med elevadministratör.
• Skicka ut frånvarolista, delat ansvar med elevadministratör.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som receptionist är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-08-19 och beräknas pågå till och med 2027-02-28.
Arbetet utförs på plats i lokaler på Kungsholmen.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Om dig
Som person är du prestigelös och serviceinriktad med en god förmåga att samarbeta och kommunicera med andra. Du trivs med att ta initiativ och skapa nya kontakter, samtidigt som du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Vidare är du strukturerad och målinriktad, med ett genuint engagemang för ditt arbete och en vilja att bidra till verksamheten.
Du har även förmåga att ta ansvar för helheten tillsammans med andra, där du aktivt bidrar till ett gott medledarskap. Därtill har du ett öga för detaljer och en naturlig fallenhet för att skapa och upprätthålla ordning och reda i din omgivning.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-06-10.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Adam Sjöborg via e-post: adam.sjoborg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
9950812