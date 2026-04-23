Receptionist till specialistklinik inom ortodonti
Vill du arbeta i en modern specialistklinik där kvalitet, patientfokus och ett gott bemötande står i centrum? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad receptionist som trivs i en varierad roll där både patientkontakt och administrativa uppgifter till vår ortodontiklinik.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Som receptionist hos oss är du en nyckelperson i verksamheten. Du ansvarar för att ge våra patienter ett professionellt och varmt bemötande samtidigt som du håller ordning och struktur i det dagliga arbetet. Du bidrar till att skapa en trygg, professionell och välkomnande miljö för både barn, ungdomar och vuxna som genomgår tandreglering.Dina arbetsuppgifter
Ta emot patienter i receptionen och hantera tidsbokningar
Svara i telefon och hantera inkommande ärenden
Administrativa uppgifter, inklusive remisshantering
Kassahantering och journalsystem
Sterilarbete och assisterande uppgifter vid behov
Säkerställa att kliniken håller en hög servicenivå och god ordning
Remisshantering i samarbete med behandlande ortodontist
Vi söker dig som:
Är glad, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande
Har ett genuint intresse för människor och patientkontakt
Är strukturerad, noggrann och kan arbeta självständigt
Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Har god kommunikativ förmåga och tycker om att arbeta med människor
Har ett flexibelt förhållningssätt och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Erfarenhet från tandvård, ortodonti eller receptionsarbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
Arbete i en specialiserad och utvecklande miljö inom ortodonti
Ett sammansvetsat team med hög kompetens
En trivsam arbetsplats där patienten alltid står i fokus
Möjlighet till utveckling och ansvar
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: dob.rekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dental Ortho Beauty clinic Skåne AB
(org.nr 559250-5324)
Drottninggatan 62 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Kontakt
EMILY DIEP dob.rekrytering@gmail.com
