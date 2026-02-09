Receptionist till socialtjänstreception
Malmö kommun / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260264 Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en receptionist till enheten administration och service inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Enheten har en central funktion i att ge service både externt och internt. Externt handlar det om att möta medborgare i myndighetsreceptionen, medan det internt innebär stöd till medarbetare inom förvaltningen.
Uppdraget i receptionen innebär att med gott bemötande möta våra besökare såväl i reception som per telefon, ta emot inkomna handlingar och hänvisa besökare rätt samt guida medborgare i när det kommer till de digitala ansökningar som används av ekonomiskt bistånd. Arbetet omfattar även hantering av handlingar som inkommer till socialtjänsten.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av serviceinriktat arbete
• Erfarenhet av att möta personer som befinner sig i utsatta situationer
• God kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
• God digital kompetens samt vana att arbeta i olika IT-system, särskilt Officepaketet
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare
• Erfarenhet av att arbeta i reception
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• Kännedom om socialtjänstens olika verksamheter
• Erfarenhet av administrativt arbete
Rollen kräver hög servicekänsla och ett professionellt, respektfullt bemötande gentemot både besökare och kollegor. Du är lyhörd, kommunicerar tydligt och har god förmåga att vägleda och hitta lösningar i mötet med människor, samtidigt som du känner dig trygg i att sätta gränser vid behov.
Arbetet är ofta tempofyllt och innebär variation mellan administrativa uppgifter och möten med människor i olika situationer. Det förutsätter att du är flexibel, strukturerad och kan prioritera utifrån verksamhetens behov. Du samarbetar väl med andra, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan självständigt driva arbetet framåt. Att bidra till en positiv laganda och att dela Malmö stads värdegrund är en självklarhet för dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Sektionen består av 13 medarbetare och vårt uppdrag är att utföra olika typer av administration åt avdelningen IFO vuxna utredning. Vi hanterar också inkommande handlingar, arkivarbete samt tar emot och bemöter Malmöbon i vår reception.
Enheten administration och service omfattar sju sektioner med inriktning på olika sorters serviceuppdrag. Hos oss arbetar cirka 80 medarbetare med hög kompetens och stort engagemang för serviceinriktat och administrativt arbete. Vi arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö och en kultur som tillåter våra medarbetare att utvecklas. Vi arbetar med att utveckla ett nära ledarskap för att möta framtidens utmaningar och skapa en attraktiv arbetsplats. Hos oss har du bland annat flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar cirka 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-30 48 30 Jobbnummer
9730244