Receptionist till Samaritens vårdcentral, sommarvikariat
Region Blekinge / Receptionistjobb / Karlshamn Visa alla receptionistjobb i Karlshamn
2026-01-21
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum.
Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Samaritens vårdcentral ingår i Hälsoval och här är vi cirka 60 medarbetare i olika professioner som arbetar tillsammans för att möta våra drygt 17 000 listade patienter i alla olika åldrar. Vi är även en utbildningsvårdcentral för läkare. Vi har specialistsköterskemottagningar inom diabetes, astma/KOL och barnhälsovård. Vårdcentralen är miljöcertifierad. Karlshamns jourcentral ligger under Samaritens vårdcentral. BVC Linden och Mörrumsfilialen bedrivs också under Samaritens vårdcentral.
Vårdcentralen ingår i ett projekt RAK (Rätt Använd Kompetens) där vi påbörjat ett spännande utvecklingsarbete för att använda kompetenser på bästa möjliga sätt och du kommer ges stora möjligheter för utvecklingsarbeten av olika slag.
Om jobbet
Arbetet som receptionist hos oss på Samariten innefattar receptionsarbete samt att kunna vara behjälplig med administration. Hos oss får du vana kollegor och självständiga arbetsuppgifter. Följande ingår i arbetet:
- Sitta i receptionen, registrera och ta betalt för bokade besök.
- Svara på frågor (Inget medicinska ska svaras på av oss.)
- Hantera post.
- Kopiera och fylla på blanketter.
- Hålla koll och fylla på broschyrer/blanketter i väntrum.
- Uppdatera pärmar och register.
- Diverse övriga arbetsuppgifter som ingår i receptionsarbete
- I mån av tid kan andra arbetsuppgifter även läggas till för att arbetsdagen ska vara meningsfull.
Om dig
Du som söker ska ha en gymnasieutbildning eller annan liknande utbildning som arbetsgivaren anser är likvärdig. Du behöver vara strukturerad, ansvarsfull och lösningsfokuserad.
Vidare har du en god samarbetsförmåga och uppskattar varierande arbetsuppgifter. Du har en positiv inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/58". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Camilla Granberg, Avdelningschef 0454-732769 Jobbnummer
9697446