Receptionist till roligt uppdrag i Göteborg
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-07-03
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Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team! I den här rollen arbetar du i receptionen hos vår kund, i Göteborg. Som receptionist på detta prestigefyllda uppdrag får du jobba i en social och affärsmässig miljö där du får möjlighet till utveckling. Du jobbar i ett serviceteam om två personer där du i din roll som receptionist levererar service i världsklass till alla människor du möter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Diverse administrativa uppgifter och fakturahantering
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor, konferensrum och catering
Bokningar och beställningar
Posthantering och bud
Nyckelhantering och passerkortssystem
Växel och telefoni
Kontakt med leverantörer
Vem är du? Vi söker dig som är en positiv och serviceinriktad person som trivs i en varierad roll där ingen dag är den andra lik. Du tycker om att hjälpa människor, tar egna initiativ och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Med ett professionellt bemötande och ett stort engagemang bidrar du till att leverera service i världsklass. Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning Start: Mitten av augusti 2026 Arbetstider: Måndag till fredag ca kl 08-17
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
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Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8014369-2084022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Sankt Eriksgatan 5 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9990683