Receptionist till Rättsmedicinalverket i Stockholm
2025-12-09
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en receptionist till säkerhetsenheten, med placering på myndighetens huvudkontor i centrala Stockholm. Säkerhetsenheten har det övergripande ansvaret för att samordna, utveckla och följa upp myndighetens säkerhetsarbete samt ansvarar bland annat för myndighetens lokalförsörjning och huvudkontorets reception.
Ditt uppdrag
I rollen som receptionist ansvarar du för huvudkontorets reception och kontorsservice. I det ingår bland annat att ta emot besökare, hantera post och leveranser, ledsaga besökare och hantverkare och ge stöd vid interna möten genom fikaservice och praktisk samordning. I rollen ingår även rondering av lokalerna, felanmälningar och att säkerställa att kontorsmiljön är ren och välfungerande. Du sköter beställningar av förbrukningsmaterial och bistår med bokning av resor och konferenser. Vidare ansvarar du för hantering av passerkort och tjänstekort, inklusive behörigheter, samt är huvudkontorets brandskyddsansvarig och kan vid behov skriva mötesanteckningar.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
• Slutförd gymnasieutbildning inom relevant område eller annan utbildning som tillsammans med relevant erfarenhet bedöms likvärdig av arbetsgivaren
• Aktuell erfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningen
• God datorvana och goda kunskaper i Microsoft Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska i både tal som skrift
Meriterande
• Erfarenhet av att hantera passerkort och behörigheter
• Erfarenhet av att boka resor och konferenser
Personliga egenskaper och förmågor
För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att se helheten och agera utifrån verksamhetens bästa. Du är serviceinriktad och bemöter andra på ett tillmötesgående sätt och trivs i rollen att hjälpa till och hitta lösningar. Du har lätt för att samarbeta och tar tag i det som behöver göras samt kan anpassa dig snabbt vid förändrade omständigheter. Vidare tar du initiativ och trivs med att driva saker framåt och du får gärna ha ett intresse och erfarenhet av administrativt utvecklingsarbete. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i Stockholm. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket kan det komma att följa en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 29 december. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta Liz Hedberg, säkerhetsenheten, tfn 010-483 49 52. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
