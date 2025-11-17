Receptionist till Ramsvik Stugby & Camping
2025-11-17
ÖKES: RECEPTIONIST 20 APRIL - 27 SEPTEMBER
Ramsvik passar dig som vill jobba i en mysig och familjär miljö vid havet i Bohuslän. Här är du nära Smögen och får vara en del av en plats där gästerna trivs, återkommer och uppskattar både naturen och stämningen.
Om du gillar att träffa nya människor, vara ute i naturen, paddla kajak, fiska, dyka, vandra eller springa trail, så kommer du att trivas här.
Vi söker dig som är glad, noggrann och tycker om att hjälpa människor. Du behöver ha koll på siffror och gilla kombinationen av administrativt arbete och att möta gäster. Det som är specifikt för Ramsvik lär vi dig när du börjar.
Välkommen att söka till oss!
Ramsvik Stugby & Camping, en pärla belägen en mil norr om Smögen, söker en Receptionist för perioden 20 april - 27 september.
Vår semesteranläggning erbjuder 131 charmiga stugor, ett trettiotal campingtomter, en populär restaurang med havsutsikt, en välsorterad servicebutik samt båtuthyrning och ett brett utbud av trevliga aktiviteter. Vi välkomnar gäster under fem månader varje år, från maj till september.
