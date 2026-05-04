Receptionist till ProfilHotels Grand Kristianstad
Välkommen till en arbetsplats i hjärtat av Kristianstad
ProfilHotels Grand Kristianstad är inte bara ett hotell - det är en levande mötesplats för både gäster och medarbetare. Hos oss arbetar du i en inspirerande miljö där stadens puls möter närhet till natur, kultur och historia. Hotellet ligger mitt i centrum, granne med vackra Tivoliparken och bara ett stenkast från Naturum Vattenriket - ett av Skånes mest uppskattade utflyktsmål.
Vi är stolta över att erbjuda våra gäster personlig service, bekvämt boende, god mat och en varm atmosfär - något vi skapar tillsammans, varje dag. Hos oss får du vara med och leverera kvalitet och omtanke i varje detalj - och göra skillnad, på riktigt.
Vill du jobba på ett hotell där din insats verkligen räknas? Då vill vi gärna lära känna dig.
ProfilHotels Grand Kristianstad söker en erfaren receptionist
Just nu söker vi efter en receptionist med hög serviceanda och professionell attityd. Som receptionist är du en av våra viktigaste ambassadörer och den första kontakten för våra gäster.
Du arbetar i hjärtat av verksamheten och ansvarar för att varje gäst får ett varmt och personligt bemötande från incheckning till utcheckning. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% där arbete på dagar, kvällar och helger ingår.
Arbetsuppgifter inkluderar:
In- och utcheckning av hotellgäster
Hantera bokningar och frågor via telefon och mejl.
Ge information och service till gäster kring hotellet, vår restaurang och övriga utbud.
Aktiv merförsäljning av rum, paket och tilläggstjänster
Kassahantering, fakturering och administrativa uppgifter
Samarbete med övriga avdelningar för att säkerställa bästa möjliga gästupplevelsePubliceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom hotell, reception eller annan serviceverksamhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Förmåga att arbeta varierande arbetstider
Du som söker tjänsten måste ha fyllt 20 år (enligt alkohollagen) då rollen innebär serveringsansvar
Meriterande:
Erfarenhet av bokningssystemet Mews
Erfarenhet av försäljning och merförsäljning
Ytterligare språkkunskaper
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har ett genuint intresse för människor
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter
Är flexibel och handlingskraftig
Är en lagspelare som bidrar med positiv energi och entusiasmOm tjänsten
Tjänsten en tillsvidareanställning på 80% och vi tillämpar sex månaders provanställning
Tjänsten och upplärning ställs till förfogande från 11/5 men tillsätts enligt ö.k. Vi är flexibla i startdatum då det viktigaste är att vi finner rätt medarbetare.
Sista ansökningsdag är den 1 juni 2026 men intervjuprocessen är löpande och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta Hotellchef Sandra Sandell på sandra.sandell@profilhotels.se
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
https://ligula.se/om-ligula/karriar/
SÖDRA VÄGEN 12 5V (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
ProfilHotels Grand Kristianstad Kontakt
Sandra Sandell sandra.sandell@profilhotels.se
