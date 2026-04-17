Receptionist till Nordkalotten Hotell i Luleå
Vill du arbeta i en lugn hotellmiljö? Nordkalotten Hotell i Luleå söker en serviceinriktad receptionist som tar ansvar för receptionens drift och skapar trygghet och god service.
Nordkalotten Hotell i Luleå är en del av Pite Havsbad Group, Norra Sveriges största turist- och konferenskoncern. Hotellet präglas av en lugn och trygg atmosfär och är idag uthyrt för långtidsboende till företagskund, vilket skapar stabilitet i driften och ett personligt värdskap med återkommande gäster.
Nu söker vi en ansvarstagande och serviceinriktad receptionist som trivs med att arbeta varierande arbetstider såväl vardagar som kvällar och helger. Som receptionist hos oss är du hotellets ansikte utåt. Du möter gäster i ett lugnare tempo, arbetar mer självständigt och har en viktig roll i att skapa trygghet, struktur och god service.
Du ansvarar för receptionens drift och säkerställer att gästerna får ett professionellt och vänligt bemötande - från incheckning till utcheckning - samtidigt som du hanterar praktiska och administrativa uppgifter.Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Mottagande och service i receptionen
Hantering av bokningar och enklare administration
Ta emot telefonsamtal samt hantera inkommande och utgående e-post
Svara på frågor, hantera ärenden och lösa situationer som uppstår
Kvittera ut nycklar och ta emot felanmälningar för vidare hantering
Ansvara för reception och hotellflöde under dagtid, samt även kvälls- och helgtid
Därutöver kan andra sedvanliga arbetsuppgifter inom receptionen och hotellverksamheten förekomma, i enlighet med verksamhetens behov
DETTA SÖKER VI
Du är trygg i dig själv, ansvarsfull och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta självständigt och har lätt för att skapa ett gott bemötande även när tempot är lugnare och arbetsdagen kräver eget omdöme. Vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och vilja att ta ansvar
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet från serviceyrken (hotell/reception är meriterande men inget krav)
Har ett professionellt och vänligt sätt
Är flexibel, lösningsorienterad och noggrann
Har god datavana och kan arbeta i olika system
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
B-körkort är meriterande.
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i en personlig hotellmiljö med långtidsboende gäster
Introduktion och upplärning
En trygg anställning inom en växande och etablerad hotellkoncern
En roll med stort eget ansvar och tydlig struktur
Har du några funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Viktoria Lundström på, e-post: viktoria.lundstrom@studentconsulting.com
StudentConsulting administrerar rekryteringsprocessen och ansökan genomförs på www.studentconsulting.com
Sök redan idag! Intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lulviksvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Viktoria Lundström viktoria.lundstrom@studentconsulting.com Jobbnummer
9862406
9862406