Receptionist till myndighet i Jönköping - Dreamwork Scandinavia AB - Receptionistjobb i Jönköping

Dreamwork Scandinavia AB / Receptionistjobb / Jönköping2021-07-07Kort om tjänstenVår kund behöver en konsult till deras servicekontor i Jönköping. Du som konsult kommer att agera kundvärd och hantera kön med besökare som leder ut ur deras lokaler och insläpp av dem samt eventuella bud. Uppdraget kommer att vara på vardagar mellan 09:45-16:15 från och med 2021-07-12 till och med 2021-08-13. Start omgående!Mer om tjänsten2021-07-07Du kommer att ge informationsservice till kunder och medarbetareTa emot besökare och budVara behjälplig med myndighetens behov av service (exempelvis inom bokning, kopiering, inköp eller registrering)Arbete med myndighetens telefonservice (t.ex. koppla samtal, beställa samtal, flytta anknytningar och ordna telefonkonferenser)Arbete med myndighetens telefonservice/växel, besvara och förmedla inkommande och utgående samtalLägga in ny information i växelns minnesfunktion.Du har gymnasium eller likvärdig utbildningMinst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonistGoda kunskaper i MS Office eller likvärdigtErfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystemKunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.Om DreamworkPå Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn's Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s "Entrepreneur of the Year". Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-09Dreamwork Scandinavia AB5852711