Receptionist till Mörrums Kronolaxfiske
Sveaskog söker receptionist till Mörrums Kronolaxfiske
Välkommen till en grön värld av möjligheter hos oss på Sveaskog. Vi erbjuder dig Mörrums Kronolaxfiske - en mångsidig arbetsplats och ett glatt arbetslag med sikte på att bli en världsledande destination inom hållbar fiske- och naturturism. Nu söker vi en receptionist i Mörrum som vill vara med oss på resan.
Vårt erbjudande till dig
Att arbeta på Sveaskog innebär stor frihet samtidigt som du förväntas ta ansvar, visa mod och vara nyfiken. I allas uppdrag ingår att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling samt att vara en lagspelare och bra kollega. Vi kallar det aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av en vilja att du ska lyckas, där jämställdhet och hållbart arbetsliv står högt på agendan. Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som receptionist finns du till hands för våra besökande gäster på Laxens Hus i Mörrum. Du svarar på frågor, säljer fiskekort och boende samt hanterar bokningar och avbokningar via telefon och mejl. Utöver receptionsarbete ingår även att kontrollera (och vid behov åtgärda) gästernas städning av boendena samt att sälja produkter ur vår receptions-/souvenirbutik.
Oftast arbetar du själv i receptionen, men annan ordinarie personal är aldrig långt borta om du behöver stöttning. Vår erfarna receptionist kommer att vara din mentor under andra halvan av februari innan vi öppnar för säsongen den 7 mars.
Tjänsten innebär helgarbete 2 av 3 veckor.
Vi söker dig som kan jobba ca 60% mellan 19 februari - 30 september. I dag arbetar två personer i vår reception och du ingår i ett arbetslag på totalt sju personer.
I dagsläget är tjänsten en säsongsanställning.
Om dig
• För att trivas på arbetsplatsen är du en utåtriktad person som tycker om att träffa besökare från
olika platser och som tycker om att få människor att trivas genom god service.
• Du kan hantera en varierande arbetsbelastning och har öga för vad som behöver prioriteras i
olika lägen.
• Du har lätt för att kommunicera med gäster på engelska.
• Du har erfarenhet av turism- eller annat liknande serviceyrke.
• Meriterande (men inte ett krav) är följande:
Erfarenhet av arbete i bokningssystem.
Kunskaper i tyska språket.
Erfarenheter av/kunskaper om lax- och havsöringsfiske eller annan naturturism.
Vill du bli vår kollega?
Har du frågor om tjänsten, kontakta platschef Mattias Holmquist på tel 070-63 22 545.
Fackliga kontaktpersoner är för Ledarna Thomas Esbjörnsson, tel 010-544 99 75, för Akademikerföreningen Sara Östh, tel 010-544 97 11 och för Unionen Stig Sjöberg 08-655 90 58.
Välkommen att söka jobbet senast den 15 januari 2025.
Om Sveaskog
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Bolaget äger 14 procent av Sveriges skogsmarker och har cirka 800 medarbetare runt om i landet. Våra kontor finns från Tärendö i norr till Mörrum i söder.
Vill du veta mer om vår verksamhet, besök vår hemsida sveaskog.se och morrum.com. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveaskog Förvaltnings AB
(org.nr 556016-9020) Arbetsplats
Sveaskog Jobbnummer
9646900