Receptionist till medicintekniskt bolag sökes omgående

MultiMind Holding AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-07-06MultiMind Bemanning AB arbetar med personaluthyrning och rekrytering. Bolagets nisch är att förmedla personal med språkkunskaper samt internationell erfarenhet inom områdena kundservice, ekonomi, marknadsföring, HR och IT.Vi söker nu en receptionist till vår mycket omtyckta internationella kund. Tjänsten ställer främst krav på din personlighet och att du är tillgänglig senast inom 3 veckor - gärna så tidigt som möjligt. Det här är ett konsultuppdrag som varar i 3 mån, med möjlighet till förlängning2021-07-06Du kommer att arbeta på ett internationellt företag inom läkemedelsbranschen. I rollen kommer du framför allt att välkomna och registrera besökare, hålla kontoret rent och prydligt samt hantera post och brev.. Utöver det kommer du att besvara inkommande samtal samt koppla vidare och ha receptionistansvar via mail och telefon.Vi söker dig som...Är en social och lyhörd person som motiveras av att få jobba med människor. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av att jobba med service, men det är inget krav.Vidare är/har duduktig på att kommunicerahar mycket god känsla för servicehar erfarenhet av att arbeta i en servicefunktion.talar svenska och engelska flytandeLåter det intressant?Då hör vi gärna från dig! Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före senaste ansökningsdatum, så vid intresse ber vi dig att ansöka snarast.Varaktighet, arbetstidKontorstid Inom 3 veckor -> 3 månaderEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-07-25MultiMind Holding AB5850455