Receptionist till MAX Burgers Stockholmskontor

MAX ska bli världens bästa burgarkedja och en del i det arbetet handlar om att erbjuda en grym serviceupplevelse.
Inte bara på våra restauranger, utan även på kontoren. Nu söker vi en serviceinriktad person till ett vikariat som receptionist på MAX kontor i Stockholm vid Karlaplan. I rollen är du först ut att möta både medarbetare och besökare, så vi tror att du är en fena på att ge ett bra första intryck.
Som receptionist är du en viktig del av kontorets dagliga drift. Du ansvarar för att skapa en välkomnande och trivsam miljö, hanterar inkommande samtal, hjälper till med administrativa uppgifter och stöttar olika avdelningar vid behov. I din roll har du stöd av Marita, som är kontorsansvarig, och tillsammans ser ni till att allt på kontoret fungerar smidigt på ett professionellt sätt.
En viktig del handlar om att bidra till trivsel och gemenskap och där har du en bärande roll genom att hjälpa till med praktiska saker till möten, afterwork eller andra kontorsaktiviteter där det bjuds på fika, frukost eller lunch.
Dina viktigaste ansvarsområden
- Bemanna receptionen på kontoret mellan 08:00 - 17:00, ta emot gäster och bud, hantera post och paket.
- Svara i växeln, lägga in nyanställda och göra nödvändiga ändringar.
- Ansvara för administration och skapa enklare underlag i Excel, hantera funktionsbrevlådor och utskick av presentkort.
- Se till att kontoret är snyggt och trevligt samt hjälpa till vid kontorsaktiviteter, födelsedagar och firande
Ditt jobb som receptionist innebär att du är ungefär lika delar kulturbärare och lika delar administrativ stjärna
- Du är utåtriktad, ordningsam och strukturerad. Du är också flexibel, hjälpsam och kan enkelt växla mellan olika arbetsuppgifter och stötta där det behövs
- Du har god kommunikationsförmåga och goda kunskaper i svenska och engelska
- Du har administrativa kunskaper och tidigare erfarenhet av att jobba inom servicerelaterade yrken.
Hos oss får du
Vara en del av ett värderingsstyrt företag där vi bryr oss om varandra och om världen och arbeta i ett team där vi stöttar, utmanar och utvecklar varandra. Du får möjlighet att påverka, testa nytt och växa och delta i utvecklingsprogram, som självledarskap och projektledning. Och såklart: ibland vara först med att smaka på en ny burgare,
Om rekryteringsprocessen
Vi använder urvalsfrågor i den här processen som du besvarar i nästa steg- inget personligt brev behövs. Vår rekryteringsprocess består av psykometriska tester och intervju på vårt kontor.
Tjänsten är ett vikariat till och med Mars 2027 med möjlighet till förlängning. Placering är i Stockholm, Tillträde sker så snart som möjligt.
Har du frågor kring rollen? Välkommen att kontakta marita.shur@max.se
.
Vi ser verkligen fram emot att hitta vår nya kollega så skicka in din ansökan redan idag, varmt välkommen med din ansökan!
