Receptionist till Lidköping - Vaccina AB - Receptionistjobb i Lidköping

Vaccina AB / Receptionistjobb / Lidköping2021-04-15Digitalt vårdbolag söker en receptionist på heltid och deltid.Är du redo för nya utmaningar och vill få chansen att arbeta i ett snabbt växande vårdbolag med goda möjligheter att utvecklas? Just nu söker vi förstärkning av en receptionist till vår lokal där vi förbereder oss inför den stundande massvaccinationen.2021-04-15Docty, med varumärkena Vaccina och Dermly, etablerar framtidens digifysiska vård. Vi har under senaste året haft en kraftig tillväxt och är idag ett bolag med 15 internt anställda på huvudkontoret i Stockholm och 300 anställda vårdutförare (sjuksköterskor och undersköterskor) runtom i landet. Förra året hjälpte vi över 50 000 patienter. Stort strategiskt fokus ligger just nu på våra hälsotjänster kopplade till Covid-19, i form av antikroppstester och utfärdande av reseintyg i samarbete med resebranschen.Vi tar nu nästa kliv i vår resa genom att bredda tjänsteutbudet till andra digifysiska primärvårdstjänster samt förbereder oss för ytterligare satsningar inom tjänster inom Covid-19, såsom vaccination.I förberedelse inför den stundande massvaccinationen mot Covid-19 söker Vaccina en receptionist för att underlätta och effektivisera processen. Som receptionist kommer du ta emot patienterna, kontrollera ID-handlingar och se till att de är registrerade innan de går vidare till sjuksköterskan som utför vaccineringen. Övriga arbetsuppgifter som till exempel att se till att patienterna håller avstånd i kön, hjälpa sjuksköterskorna att fylla på med förbrukningsmaterial samt övrig administration kommer också förekomma.Vem söker vi?Vi ser att du är en strukturerad, självgående, serviceinriktad och stresstålig person med intresse för kundnöjdhet. Du trivs med högt tempo och att ha daglig kontakt med kunder. Du är prestigelös och kan ställa om och ställa upp när omständigheterna kräver det.Du har tidigare erfarenhet från en roll med tydligt service- eller kundfokus.Du behärskar flytande svenska och engelska i både tal och skrift.Du har en vana av att arbeta med olika system.Vid timanställning är det även ett krav att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%Meriterande om du:Du har tidigare erfarenhet av administration.Du har tidigare erfarenhet av liknande tjänst.Du har ett intresse för vård.Vad kan Vaccina erbjuda dig?Att vara del av ett härligt team i en expansiv fas med stora möjligheter att utvecklas.Övrig information:Omfattning: Heltid/DeltidArbetstid: Det kan vara både vardagar och helger.Start: OmgåendeVid frågor kontakta oss på: rekrytering@vaccina.se Låter detta intressant? Vaccina anställer löpande så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Kolla gärna in på vår hemsida om du vill veta mer om Vaccina: www.vaccina.se Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-02Vaccina AB5693894