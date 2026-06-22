Receptionist till kund i centrala Stockholm (deltid)
Inte Bara Post Bemanning AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-22
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SNABBFAKTA
Omfattning: Deltid, 10h i veckan Arbetstider: Måndag till fredag, 08.00 - 10.00 Ort: Centrala Stockholm Startdatum: Mitten/slutet av augusti Uppdragslängd: 6 månader med eventuell chans till förlängning Anställningsform: Särskild visstidsanställning
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Vår kund har sitt kontor i centrala Stockholm och är ett fastighetsinvesteringsföretag.
Du blir anställd konsult hos oss på Inte Bara Post Bemanning och jobbar ute hos vår kund.
Annonsen är anonym. Vi delger givetvis vilket bolag det gäller om du går vidare i rekryteringsprocessen.
DIN ROLL
I rollen som receptionist kommer du bland annat att ansvara för att ta emot besökare, utföra administrativa arbetsuppgifter samt bidra till att kontoret hålls rent och trivsamt.
För att trivas i rollen ser vi att du har en naturlig förmåga att se vad som behöver göras. Du gör gärna det lilla extra för att både kunder och kollegor ska känna sig välkomna. Som receptionist kommer du vara en nyckelperson för att säkerställa en hög servicenivå på kontoret och fungera som företagets ansikte utåt.
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter så som:
Välkomna besökare
Post- och budhantering
Hantera beställningar och inhandling till kontoret
Förbereda inför möten och evenemang på kontoret. Som exempelvis frukostar.
VEM ÄR DU?
Rollen passar dig som studerar på distans eller har en annan sysselsättning som du vill kombinera med ett deltidsjobb på 10 timmar per vecka. Vi söker dig som har en naturlig känsla för service. Du är lösningsorienterad, handlingskraftig och framåtlutad, självgående och trygg i att ta egna beslut inom rimliga ramar.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Tidigare erfarenhet av en serviceroll
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Grundläggande god datorvana
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av receptionrollen.
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7946899-2063461". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://karriar.intebarapostbemanning.se
Sandhamnsgatan 63 (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Jobbnummer
9972192