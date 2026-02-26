Receptionist till kontorsfastighet i Kista!
2026-02-26
Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team i Kista!
Som receptionist erbjuds du en möjlighet till ett socialt, självständigt och utvecklande arbete. Du är anställd hos oss på Middlepoint och arbetar hos vår kund, en stor kontorsfastighet i Kista. Du är tillsammans med din kollega ansvarig för receptionen och konferensanläggningen i huset, vilket innebär stort ansvar för trivseln och servicenivån gentemot våra hyresgäster. Du jobbar dagligen med såväl leverans som utveckling av servic och administration och är fastighetens främsta ambassadör. Tillsammans med dig vill vi erbjuda service på hög nivå till alla vi möter och skapa en stimulerande mötesplats för både hyres- och konferensgäster!
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Ta emot besökare
Telefon och mail
Administrera i passerkortssystem
Beställningar och inköp
Kontakt med externa leverantörer
Ronderingar
Bokningar av mötes- och konferensrum
Catering- och eventplanering
Post och bud
Vem är du?
Du är en riktig servicestjärna och brinner för mötet med andra människor. Du kommer vara en viktig del av en förstklassig serviceupplevelse, därför tror vi att du är en person som är välkomnande och strukturerad, gillar att jobba självständigt och trivs med att ta ansvar. Uppstår det hinder på vägen så är du den som på ett positivt sätt tar initiativ till lösningar. Vi tror att du uppskattar samarbetet med andra och har lätt för att skapa relationer med både kollegor och hyresgäster.
Tidigare erfarenheter
Du har tidigare erfarenhet av att jobba med service
Du talar flytande svenska och engelska
Du har erfarenhet av Office-paketet
Erfarenhet från reception och/eller konferens är meriterande
Om anställningen Anställningen är tillsvidare med sex månaders inledande provanställning och start i mitten på mars. Detta är en heltidsanställning och arbetstiderna är kontorstider måndag-fredag men anpassas efter verksamheten.
Vad vi erbjuder:
En härlig och stöttande community
Fast månadslön enligt överenskommelse
Friskvårdsbidrag om 3000kr/år
Kollektivavtalade förmåner
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
