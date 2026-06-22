Receptionist till Kontaktcenter
Salems kommun / Receptionistjobb / Salem Visa alla receptionistjobb i Salem
2026-06-22
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Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.
Kommunens kontaktcenter tillhör HR-avdelningen som består av ett team med tre HR-medarbetare, två receptionister, tre medarbetare på serviceavdelningen samt en HR-chef.
Kontaktcenter är kommunens ansikte utåt och fungerar som en central punkt för invånare, företag och besökare. Vår verksamhet präglas av kommunens kärnvärden: hållbar utveckling, trygghet och delaktighet.
Vi söker nu en receptionist/telefonist som vill bidra till kvalitet och stöd i kommunens kontaktcenter. Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll där du får arbeta nära både medborgare och kollegor, där din insats gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som receptionist och telefonist arbetar du tillsammans med en erfaren kollega för att säkerställa ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Du ansvarar för att ta emot och hantera inkommande samtal till kommunens växel samt för att välkomna och vägleda besökare i kommunhuset. Du sitter i receptionen i Salems kommunhus och har fasta arbetstider, måndagar 08.00-18.30, tisdag till torsdag 08.00-16.30 och fredagar 08.00-14.30.
Rollen innebär att ge korrekt information, vägledning och stöd i frågor som rör kommunens tjänster, service och samhällsfunktioner. Arbetsuppgifterna omfattar både kvalificerat stöd och administrativa uppgifter, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att växla mellan olika arbetsmoment.
I mötet med människor är ditt förhållningssätt avgörande. Du behöver kunna bemöta invånare som befinner sig i svåra eller känslomässigt utmanande situationer med empati och professionalism. Arbetet kan periodvis vara intensivt, med många inkommande samtal samtidigt som flera besökare väntar på hjälp. Din förmåga att behålla lugnet, prioritera och hantera flera parallella arbetsuppgifter är därför en central kompetens i rollen.Dina arbetsuppgifter
Att ta emot ärenden, ansökningar och svara på frågor om kommunens alla verksamheter. Det är vanligt med frågor som rör ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, bygglov, barnomsorg etc.
Att ta emot besökare och paket, hantera bokningar, tillhandahålla ansökningar och blanketter, vägleda till rätt instans och assistera personal.
Att besvara kontaktcenters e-postlådor, hantera tekniska frågor kring telefoner och abonnemang, administrera passerkort och nycklar samt beställa telefoner och tillbehör.
Att boka vigslar och borgerliga begravningar, utlämna sekretesshandlingar, vidimera levnadsbevis och administrera kommunhusets larm och passagesystem.
Att samarbeta med serviceenheten och till exempel vid deras frånvaro köra post till verksamheter, ta emot postförsändelser, ställa iordning lokaler, med mera.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha en mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, då vi behöver förklara komplex information på ett enkelt och begripligt sätt. Vi ser också att du har god digital kompetens och är trygg i att arbeta med administrativa system. Du har erfarenhet av servicearbete och är van vid att möta människor i svåra situationer liksom goda kunskaper i engelska för att kunna ge stöd till medborgare som inte har svenska som modersmål.
Det är meriterande om du har en förståelse för hur sekretesslagstiftning tillämpas inom offentlig förvaltning. Kunskap om kommunala verksamheter och tidigare arbete i reception eller med bemanning av telefon är värdefullt. Du har minst avslutad gymnasieutbildning, har du en eftergymnasial utbildning som ger mervärde till rollen ser vi det som positivt. Då vi samarbetar mellan service och kontaktcenter är det meriterande med körkort.
Vi söker dig som är nyfiken och ansvarstagande i din roll och professionell i ditt bemötande. Du är trygg i din yrkesroll och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt gentemot både invånare och kollegor. Dessutom är du lösningsorienterad och har förmågan att ge god service.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Välkommen med din ansökan senast 2026-07-09.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems Kommun
(org.nr 212000-2874), https://salem.se/
144 80 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Salems Kommun Kontakt
HR-chef
Åsa Olsen asa.olsen@salem.se +46853259207 Jobbnummer
9973898