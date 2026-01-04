Receptionist till Johanneshovs Trafikskola

Tumba Trafikskola AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-01-04


Visa alla receptionistjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tumba Trafikskola AB i Stockholm

Vi på Johanneshovs Trafikskola söker nu en engagerad och positiv receptionist som vill bli en viktig del av vårt team.
Tillträde omgående

Publiceringsdatum
2026-01-04

Om tjänsten
Som receptionist hos oss blir du företagets ansikte utåt. Du är den första personen våra elever möter- både i receptionen och i telefonen. Du ser till att vardagen fungerar smidigt och att våra kunder får ett professionellt och trevligt bemötande.

Dina arbetsuppgifter
Tar emot kunder i receptionen och besvara frågor.
Hanterar bokningar av körlektioner, utbildningar och provbokningar.
Planering och uppföljning av elever.
Svarar i telefon och hanterar mejl.
Försäljning av kursmaterial och körlektions paket.
Administrativa uppgifter och kontorssysslor.
Vara spindeln i nätet mellan elever och trafiklärarna.
Stötta våra trafiklärare i det dagliga arbetet.
Hålla lokalen ren och prydlig

Vi söker dig som:
Har god servicekänsla och trivs med att möta människor
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god datorvana och lätt att lära dig nya system
Erfarenhet av reception, kundservice eller administration är meriterande
Erfarenhet från trafikskola eller branschen är ett plus, men inget krav

Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med fina kollegor.
Varierande arbetsdagar där du möter många olika människor.
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Skicka din ansökan på mail
E-post: annelie@tumbatrafikskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tumba Trafikskola AB (org.nr 556768-1373)
Gullmarsvägen 5 (visa karta)
121 40  JOHANNESHOV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Johanneshovs Trafikskola

Jobbnummer
9668366

Prenumerera på jobb från Tumba Trafikskola AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tumba Trafikskola AB: