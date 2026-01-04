Receptionist till Johanneshovs Trafikskola
2026-01-04
Vi på Johanneshovs Trafikskola söker nu en engagerad och positiv receptionist som vill bli en viktig del av vårt team.
Tillträde omgåendePubliceringsdatum2026-01-04Om tjänsten
Som receptionist hos oss blir du företagets ansikte utåt. Du är den första personen våra elever möter- både i receptionen och i telefonen. Du ser till att vardagen fungerar smidigt och att våra kunder får ett professionellt och trevligt bemötande.Dina arbetsuppgifter
Tar emot kunder i receptionen och besvara frågor.
Hanterar bokningar av körlektioner, utbildningar och provbokningar.
Planering och uppföljning av elever.
Svarar i telefon och hanterar mejl.
Försäljning av kursmaterial och körlektions paket.
Administrativa uppgifter och kontorssysslor.
Vara spindeln i nätet mellan elever och trafiklärarna.
Stötta våra trafiklärare i det dagliga arbetet.
Hålla lokalen ren och prydlig
Vi söker dig som:
Har god servicekänsla och trivs med att möta människor
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god datorvana och lätt att lära dig nya system
Erfarenhet av reception, kundservice eller administration är meriterande
Erfarenhet från trafikskola eller branschen är ett plus, men inget krav
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med fina kollegor.
Varierande arbetsdagar där du möter många olika människor.
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Skicka din ansökan på mail
E-post: annelie@tumbatrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tumba Trafikskola AB
(org.nr 556768-1373)
Gullmarsvägen 5 (visa karta
)
121 40 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Johanneshovs Trafikskola Jobbnummer
9668366