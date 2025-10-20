Receptionist till Hudiksvall Din hälsocentral
Hudiksvall Din hälsocentral har drygt 14 500 listade patienter och har ett nära samarbete med övriga två hälsocentraler inom verksamhetsområdet som totalt omfattar knappt 25 000 listade patienter. Den nyrenoverade hälsocentralen erbjuder en ljus och modern arbetsplats.
Nu söker vi en receptionist till vår hälsocentral där sammanhållning och god arbetsmiljö är viktiga. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Receptionen är en mycket viktig del i hela vårdkedjan och vi ser din roll som lite av spindeln i nätet. Du är vårt ansikte utåt och den första som möter våra patienter, får ofta frågor som du behöver lösa med hjälp av övriga kollegor på hälsocentralen. Det är av största vikt att de medborgare som besöker oss får ett bra första intryck av vår verksamhet.
Som receptionist hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att ta emot och registrera patienter
• att ta emot leveranser beställda av oss
• att vägleda våra patienter i Hälsans Hus
• posthantering
• övriga administrativa arbetsuppgifter.
Hos oss får du
• personlig anpassad introduktion
• ett intressant, omväxlande och utvecklande arbete.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker nu dig som är flexibel och engagerad och som trivs i nära samarbete med alla hälsocentralens professioner i en omväxlande vardag. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande, och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är lugn, stabil och har fokus på rätt saker. Du planerar och strukturerar ditt arbete effektivt och du tar ansvar för din uppgift.
I rollen som receptionist ska du
• ha god datorvana.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som receptionist eller med annat liknande arbete.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
