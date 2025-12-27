Receptionist till hotell med samhällsnytta

Rigel Hotel AB / Receptionistjobb / Stockholm
2025-12-27


Receptionist på deltid sökes till vårt akutboende beläget i södra Stockholm.
Vi söker en engagerad och erfaren receptionist till vårt hotell som fungerar som tillfälligt akut boende. Vi samarbetar i huvudsak med kommuner och erbjuder en viktig samhällsservice.

Publiceringsdatum
2025-12-27

Om tjänsten
Deltid, med flexibla arbetstider (kvällar, helger och dagtid efter överenskommelse)
Arbetet innefattar receptionstjänst, kundmottagning och administrativa uppgifter
Start enligt överenskommelse

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av liknande målgrupp (personer i akut boendesituation)
God förmåga att hantera känsliga situationer med omtanke och professionalism
Erfarenhet av kundservice eller receptionstjänst
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Meriterande:
Utbildning inom socialt eller vårdande område
Kunskap i vanliga hotellsystem

Vi erbjuder:
En meningsfull arbetsplats där ditt arbete gör verklig skillnad
Kollegial och stödjande arbetsmiljö
Utbildning och introduktion anpassad efter behov

Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jonas@jlwf.se

Arbetsgivare
Rigel Hotel AB (org.nr 559491-7709)

Jobbnummer
9664010

