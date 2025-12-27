Receptionist till hotell med samhällsnytta
Rigel Hotel AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-12-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rigel Hotel AB i Stockholm
Receptionist på deltid sökes till vårt akutboende beläget i södra Stockholm.
Vi söker en engagerad och erfaren receptionist till vårt hotell som fungerar som tillfälligt akut boende. Vi samarbetar i huvudsak med kommuner och erbjuder en viktig samhällsservice.Publiceringsdatum2025-12-27Om tjänsten
Deltid, med flexibla arbetstider (kvällar, helger och dagtid efter överenskommelse)
Arbetet innefattar receptionstjänst, kundmottagning och administrativa uppgifter
Start enligt överenskommelseKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av liknande målgrupp (personer i akut boendesituation)
God förmåga att hantera känsliga situationer med omtanke och professionalism
Erfarenhet av kundservice eller receptionstjänst
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Utbildning inom socialt eller vårdande område
Kunskap i vanliga hotellsystem
Vi erbjuder:
En meningsfull arbetsplats där ditt arbete gör verklig skillnad
Kollegial och stödjande arbetsmiljö
Utbildning och introduktion anpassad efter behov
Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jonas@jlwf.se Arbetsgivare Rigel Hotel AB
(org.nr 559491-7709) Jobbnummer
9664010