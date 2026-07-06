Receptionist till Hotel Skeppsholmen
Hotel Skeppsholmen AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Skeppsholmen AB i Stockholm
Vill du vara en del av Hotel Skeppsholmen?
Hotel Skeppsholmen har 77 hotellrum, restaurang och bar samt möteslokaler och enastående festvåningar för stora och små kalas. Vi är även ett Svanenmärkt hotell, medlem i Design Hotels samt stolt samarbetspartner till vår granne Moderna Museet, Operakällaren Foundation/UNICEF och Project Playground.
Hos oss på Hotel Skeppsholmen är receptionen en levande avdelning där vi skapar en härlig och avslappnad atmosfär för våra gäster. Vi söker därför dig som kan leverera naturlig toppservice på ett ödmjukt och avspänt sätt då du kommer att vara den första och sista som gästen möter på hotellet.
Våra gäster är oftast väldigt pålästa och trendmedvetna därför behöver du vara en person som är intresserad av att vara uppdaterad på det senaste som händer i Stockholm, allt från nyöppnade restauranger och barer till butiker och museer.
Dina arbetsuppgifter kommer i synnerhet vara gästservice samt in-och utcheckning, samtidigt som det kan vara att ta emot våra konferensgäster eller att ge conciergeservice. Vi ser att du har erfarenhet av arbete i hotellreception och det är en fördel om du har använt PMS-systemet OPERA Cloud. Meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom hotell-och restaurang.
Tjänsten innefattar heltid vilket innebär variation av dag-och kvällstid samt varannan helg med start så snart som möjligt.
Urval och intervjuer görs löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Skicka personligt brev och CV till jobb@hotelskeppsholmen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: jobb@hotelskeppsholmen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Skeppsholmen AB
(org.nr 556722-3069)
Gröna Gången 1 (visa karta
)
111 86 STOCKHOLM Arbetsplats
Hotel Skeppsholmen AB Jobbnummer
9993988