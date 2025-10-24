Receptionist till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Malmö kommun / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2025-10-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252372
Är du en serviceinriktad person som trivs med att möta människor och skapa ordning i vardagen? Vi söker dig som vill vara verksamhetens ansikte utåt och bidra till en välkomnande och professionell reception där omtanke och kvalitet står i fokus.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen söker nu en receptionist till Storgatan 20. Du kommer att tillhöra enheten Avgifter, förmedling och boende. Vi är 34 medarbetare på enheten som är placerad under avdelningen för myndighet. Enheten har det övergripande ansvaret för bland annat stöd och service inom reception och kontorsvaktmästeri till medarbetare på Storgatan 20. Hos oss får du vara en del av en enhet med fokus på kvalitet, arbetsglädje och en god arbetsmiljö.
Välkomen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i receptionen välkomnar du och tar emot besökare. Du hjälper medarbetare i huset med frågor om kontorsmaterial, posthantering, fakturor och passertaggar med mera.
Du sorterar post och allmänna handlingar till medarbetare i huset samt sköter beställningar, leveranser och fakturahantering. Du är även behjälplig med diverse administrativa uppgifter och har tillgång till verksamhetssystem för inskanning av inkommande post och handlingar.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för service och alltid strävar efter att ge ett professionellt och trevligt bemötande - oavsett om du tar emot besökare, svarar i telefon eller hanterar mejl.
För att lyckas med uppdraget krävs det att du gillar att arbeta med människor och visar intresse och förståelse för andra. Du är lyhörd, flexibel, kommunikativ och uttrycker dig på ett korrekt och trevligt sätt. Du är stresstålig, noggrann och kan snabbt anpassa dig till olika situationer. Du har god förmåga att planera, organisera och följa upp ditt arbete. Tillika är du en van användare av Office-paketet och har en positiv inställning till digitala verktyg. Du tar initiativ, är självgående och tycker om att ta ansvar.
Du har även integritet och visar det i dina handlingar genom att hantera känsliga uppgifter på ett professionellt sätt.Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Minst två års erfarenhet av arbete i reception, kundservice, med fakturahantering eller adminstration
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Grundläggande engelska i tal och skrift
• God datorvana och digital kompetens
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom administration och/eller offentlighets- och sekretesslagstiftning
• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av registrering av allmänna handlingar i Platina och fakturahantering i Ekot.
• Kunskaper i andra språk (meriterande)
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt övererenskommelse
Urvalet sker löpande under ansökningstiden.Övrig information
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter,
erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontaktperson Vision
Elvira Karat elvira.karat@malmo.se 040-30 48 30 Jobbnummer
9573544