Receptionist till Folktandvården Skåne, Landskrona
Folktandvården Skåne AB / Receptionistjobb / Landskrona
2025-09-18
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi en receptionist till vår klinik i Landskrona.
På kliniken är vi ett glatt gäng av nio tandläkare och tre tandhygienister som arbetar i sexton fina behandlingsrum i ljusa, moderna lokaler. Vi tar emot patienter i alla åldrar och erbjuder en bred tandvårdskompetens, från rådgivning till avancerade protetiska behandlingar. Kliniken är centralt belägen, endast fem minuters promenadväg från tågstationen i Landskrona, vilket ger goda pendlingsmöjligheter till både Lund och Helsingborg. Nu söker vi en receptionist kollega med utpräglad social kompetens som kan bidra till vår redan välfungerande reception, som behöver nu utökas för att möta våra patienters behov.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som receptionist på Folktandvården Skåne är ditt allra viktigaste uppdrag att skapa en välkomnande känsla på kliniken. Du är vårt ansikte utåt och tillsammans med dina kollegor erbjuder du våra kunder och patienter bästa möjliga service.
Receptionen är klinikens nav och som nyckelperson i vardagen befinner du dig alltid i händelsernas centrum. Ett gott bemötande är en viktig del i ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Därmed är du en del av vårt fokus på patientsäkerhet och kvalitet i tandvården.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• telefoni och tidsbokning
• debitering, kassahantering och fakturering
• remisshantering
• uppföljning av kontrollrapporter
• hantering av frisktandvårdsavtal
• försäljning av munhygienartiklar.
Du som är utbildad tandsköterska kan vid behov assistera och arbeta med tandsköterskeuppgifter.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Som nyanställd får du gå vårt introduktionsprogram med bland annat nätverksträffar och utbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta i reception. Du är en god kommunikatör som talar och skriver svenska flytande och du har även goda kunskaper i engelska. Vidare har du goda datorkunskaper och är van att arbeta i olika administrativa system. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Alfa eCare Clinics.
För att lyckas i rollen som receptionist hos oss behöver du vara ansvarsfull och alltid sträva efter att ge bästa möjliga service och bemötande. Du är lösningsorienterad och väljer att se utmaningar som möjligheter. Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Ersättning
