Receptionist till fastighet i Solna!
2025-10-17
Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team! I den här rollen arbetar du i receptionen hos vår kund, i en fastighet belägen i Solna. Som receptionist på detta prestigefyllda uppdrag får du jobba i en social och affärsmässig miljö där du på egen hand ansvarar för receptionen och levererar service i toppklass. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och kunder
Diverse administrativa uppgifter
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor
Posthantering och bud
Uppföljning av frågor från hyresgäster
Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor! Som person är du varm, välkomnande och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Rollen kräver att du har ett öga för vad som behöver göras och har ett kreativt arbetssätt, där trivseln i huset är ditt främsta fokus.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning Start: November Arbetstider: Måndag till fredag ca kl 08-17
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
