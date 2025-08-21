Receptionist till familjärt fastighetsbolag
2025-08-21
Om tjänsten Vi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team!
I den här rollen arbetar du i receptionen och tar hand om kontoret hos en av våra kunder - ett familjärt fastighetsbolag i centrala Göteborg. Kontoret består av ett tiotal kollegor och präglas av en personlig, varm och professionell stämning. I din roll som receptionist bidrar du till detta i allra högsta grad och blir en naturlig kontaktpunkt för kollegor, hyresgäster och leverantörer. Med värdskap och trivselskapande i fokus levererar du service i världsklass till alla människor du möter.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Välkomna medarbetare och besökare
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor, konferensrum och förtäring
Bokningar och beställningar
Posthantering och bud
Kontakt med leverantörer och samarbetspartners
Ta emot, hantera och koordinera fastighetsrelaterade frågor
Övriga relaterade kontorssysslor
Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor, vi lägger ribban högt när det kommer till bemötande och ett glatt första intryck! För att passa i den här rollen tror vi att du är en varm och välkomnande person som utstrålar positivitet som smittar av sig. Vi uppskattar din sociala förmåga och tror att du har lätt för att bjuda in till samtal och dialog. Du har i tidigare roller behövt ta ansvar över ditt eget arbete och är inte främmande för att lyfta blicken och se hur du kan stötta dina kollegor på bästa sätt. Rollen ställer höga krav på både engagemang och flexibiliteten att anpassa sig till och prioritera bland olika arbetstempon och moment.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning Start: Omgående Arbetstider: Måndag till fredag ca. kl. 08-17 Sysselsättningsgrad: 50%-100% efter överenskommelse
Bakgrundskontroll är en del av denna rekryteringsprocess.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), http://middlepoint.se/ Arbetsplats
