Receptionist till Corem i Sollentuna - vikariat på 50 %
OM FÖRETAGET
Corem förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva lägen i Sverige, Danmark och USA. De har ett långsiktigt perspektiv där dem förvaltar fastigheter med egen personal i syfte att vara en riktigt bra affärspartner till sina hyresgäster.
Corem erbjuder dig ett brett arbetsfält i ett av Nordens största fastighetsbolag. Du kommer till ett kontor där det händer mycket. De har ett starkt varumärke med mycket kundfokus, god anda och du ges stora möjligheter att påverka inte bara din egen vardag utan även verksamheten i stort.
Företagskulturen präglas av öppenhet och nyfikenhet där Corem ger sina medarbetare stort förtroende och eget ansvar.
Välkommen till Vetenskapsvägen 10
På Vetenskapsvägen 10 i Sollentuna hittar du en unik fastighet som kombinerar charm, trivsel och ett perfekt läge. Här, i hjärtat av ett lugnt och inbjudande bostadsområde, ligger en dynamisk och inspirerande arbetsplats som ägs och förvaltas av Corem. Med fem mycket trevliga och rymliga konferenslokaler är detta en naturlig mötesplats för allt från kreativa brainstorming-sessioner till styrelsemöten.
OM ROLLEN
Drömmer du om ett jobb där din servicekänsla får glänsa och dina administrativa sidor kommer till väl användning? Vi söker nu en positiv och självgående receptionist som vill bli hjärtat i verksamheten! Här får du en central roll - både bokstavligt och bildligt - där du med din energi och struktur skapar en välkomnande och smidig upplevelse för alla våra besökare och hyresgäster.
Några av dina arbetsuppgifter
Hälsa besökare välkomna med ett varmt leende och registrera deras ankomst.
Koordinera administration kring lånebilar och konferensrumsbokningar.
Vara ett tryggt stöd för hyresgästerna i deras dagliga behov.
Ansvara för administrativa uppgifter och se till att vardagen fungerar smidigt.
Tillsammans med din kollega bemanna receptionen och skapa en plats där professionalism möter glädje och omtanke.
Är det dig vi letar efter?
Vi tror att du är en person som älskar att ge förstklassig service och har förmågan att sprida positiv energi omkring dig. För att lyckas och trivas i rollen tror vi också att du:
Har erfarenhet från servicebranschen och en känsla för detaljer.
Är flexibel, lösningsorienterad och alltid redo att ta tag i saker.
Är bekväm med administrativa uppgifter och duktig på Office-paketet.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Du är personen som ser möjligheter där andra ser hinder och som med din värme och ditt engagemang gör skillnad för både gäster och kollegor.
Tjänsten är ett vikariat på 50% med start omgående fram till augusti 2026.
Arbetstiderna är förlagda till vardagar kl. 09.00-13.00. Du kommer att vara anställd av Carotte Staff och uthyrd till kund.
OM CAROTTE
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar er med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för er verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
Välkommen med din ansökan
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla oss på nicole@carotte.se
. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
