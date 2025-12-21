Receptionist till Centrums Trafikskola i Nyköping
2025-12-21
Centrums Trafikskola söker nu en receptionist som kan börja omgående till vår verksamhet i Nyköping, då vår nuvarande receptionist tyvärr behöver sluta av personliga skäl.
Vi är en etablerad trafikskola med verksamhet i Nyköping, Norrköping och Linköping.
Vi söker dig som vill arbeta långsiktigt och ta ett stort ansvar för vår reception och kundkontakt i Nyköping.

Dina arbetsuppgifter
Som receptionist hos oss är du skolans ansikte utåt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Ta emot kunder via telefon, e-post och på plats
Ge professionell service och vägledning från start till mål
Rekommendera rätt upplägg och anpassa körkortspaket efter kundens behov och tidigare erfarenhet
Hantera bokningar, frågor och enklare administration
Skapa en trygg, välkomnande och professionell miljö för våra elever.
Har du tidigare erfarenhet av marknadsföring är det ett stort plus och kan innebära mer varierande arbetsuppgifter, såsom:
Hantering av sociala medier
Google Ads
Uppdatering av hemsida
Grundläggande arbete med SEO
Vi söker dig som
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Tycker om att arbeta med människor och ge service i toppklass
Är ansvarstagande, strukturerad och noggrann
Har god kommunikationsförmåga i svenska (andra språk är meriterande)
Har god datorvana och kan arbeta självständigt
Är initiativrik och lösningsorienterad
Tidigare erfarenhet av reception, kundservice, försäljning eller marknadsföring är meriterande, men personlig lämplighet är mycket viktig för oss.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och växande företag
En grundlig introduktion och löpande stöd
Ett omväxlande arbete med möjlighet till utveckling
Så ansöker du
I ansökan ska du skicka med personligt brev, CV samt en personlig bild till kj@centrumstrafikskola.se
Vi hör av oss till de kandidater som vi anser är intressanta för tjänsten.
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: kj@centrumstrafikskola.se Arbetsgivarens referens
