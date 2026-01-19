Receptionist till Berglunds Trafikskola

Berglunds Trafikskola Eftr. AB / Receptionistjobb / Kalmar
2026-01-19


Receptionist till Berglunds Trafikskola
Vi söker dig som är serviceinriktad, organiserad och gillar att ha kontakt med människor. Som receptionist är du trafikskolans ansikte utåt - du välkomnar elever, svarar på frågor, mejl och telefon, bokar lektioner och ser till att vardagen flyter på smidigt. Hos oss får du arbeta i ett trevligt team, i en omväxlande roll med ansvar och möjlighet att utvecklas. Perfekt för dig som trivs med kundkontakt och vill vara en viktig del av elevernas resa mot körkortet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@berglundstrafikskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan receptionist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Berglunds Trafikskola Eftr. AB (org.nr 556907-0054), http://www.berglundstrafikskola.se
Södra Vallgatan 9 (visa karta)
392 31  KALMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Berglunds Trafikskola Eftr. AB

Jobbnummer
9691320

