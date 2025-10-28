Receptionist till bankkontor i Sundbyberg
2025-10-28
Om tjänsten Vi på Middlepoint söker nu en självgående och flexibel servicestjärna till ett bankkontor i Sundbyberg! Som receptionist på detta prestigefyllda uppdrag får du jobba i en social och affärsmässig miljö med möjlighet till utveckling. I rollen kommer du att bli en del av ett serviceteam om två personer där du arbetar i receptionen, men förväntas vara behjälplig inom diverse kontorsrelaterade arbetsuppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Välkomna medarbetare och kunder
Diverse administrativa uppgifter
Telefon och mail
Ommöblering och ansvar för konferensrum
Bokningar och beställningar
Ta emot post och bud
Vem är du? Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor och trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du kan självständigt se lösningar på utmaningar som uppstår samtidigt som du samarbetar tätt med ditt team. Vidare ser vi att du är en positiv och prestigelös person som tar dig an dina arbetsuppgifter med stort engagemang.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning Sysselsättningsgrad: Heltid 100% Start: Omgående Arbetstider: Måndag till fredag, skiftande pass, 07:30-16:00 eller 09:00-17:30
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
