Receptionist/tandsköterska, Odontologisk radiologi Göteborg - Västra Götalandsregionen - Tandsköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg2020-08-27Folktandvården Västra Götalands vision är "Frisk i munnen hela livet". Vi gör skillnad för människors hälsa. Vår kompetens, ambitionsnivå, utvecklingskraft och storlek är helt unik inom svensk tandvård. Hos oss får du ett meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, gott ledarskap och bra utvecklingsmöjligheter.Folktandvården Västra Götalands vision - Frisk i munnen hela livet - står för vår ambition att arbeta hälsofrämjande och att förebygga sjukdomar.Våra tre kärnvärden är Hälsa, Kompetens och Service. Därför erbjuder vi:goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar så att du som medarbetare kan fortsätta att växa och utvecklas.nyutbildade ett omfattande handledningsprogram av erfarna kollegor för att ge dig en riktigt bra start.förmåner som uppmuntrar till god hälsa som bland annat individuell hälsoprofil, massage, friskvårdskuponger för träning på fritiden samt fri öppen hälso- och sjukvård.KlinikenSpecialisttandvården inom Västra Götaland är en samlad organisation som ingår i Folktandvården Västra Götaland. Verksamheten bedrivs i hela regionen. Vi är ca 750 medarbetare som arbetar inom samtliga specialiteter.Vid specialistkliniken för odontologisk radiologi på Odontologen/Mölndal/Uddevalla är vi cirka 30 anställda. I receptionen arbetar idag två personer, en administratör och en tandsköterska, och vi behöver nu förstärkning till den gruppen.ArbetsuppgifterDu kommer att arbeta med, och så småningom vara delansvarig för vårt remissregisteringssystem som påverkar hela patientflödet på våra tre kliniker samt att du även ska utföra sedvanliga arbetsuppgifter såsom tidsbokning, kalla och ankomstregistrera patienter etc. Kliniken använder Sectras röntgenadministrativa system RIS/PACS i vilket du kommer att få utbildning. Även Folktandvårdens journalsystem T:4 används. Du utför arbetsuppgifter som är förknippade med ett gott, serviceinriktat och effektivt omhändertagande av våra patienter.2020-08-27Vi söker dig med administration/ekonomibakgrund med sinne för logistik och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i tandvårdsreception. Du bör ha mycket god organisationsförmåga, vara flexibel och tycka om att arbeta med IT och administration. Som person är du tillmötesgående, social, har god samarbetsförmåga och lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5334759