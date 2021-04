Receptionist, sommarjobb - Capio Sverige AB - Receptionistjobb i Höganäs

Capio Sverige AB / Receptionistjobb / Höganäs2021-04-07Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter.Den 2 september 2019 slog vi upp dörrarna till Capio Vårdcentral Höganäs - en helt ny digifysisk vårdcentral belägen i fina lokaler i centrala Höganäs. Hos oss finns allmänspecialister, sjuksköterska, sjuksköterskor specialiserade i diabetes respektive astma/KOL, naprapat och kurator. Vi är en erfaren och kompetent arbetsgrupp som med en stor portion arbetsglädje jobbar teambaserat med rondning för att hjälpa våra patienter på bästa sätt. Att vi arbetar digifysiskt innebär att vi förutom traditionellt arbete på mottagningen även arbetar med rådgivning både i telefon och via chatt.2021-04-07Vi söker en receptionist ett par veckor i sommar som brinner för att ge varje patient bästa möjliga bemötande och upplevelse av vården.Ditt uppdrag blir att överträffa varje patients förväntningar genom ett professionellt och vänligt bemötande.Arbetet innebär bl.a. att ta emot våra patienter. För oss står ett gott bemötande högt på agendan för att ge patienten en bra helhetsupplevelse. Du deltar i kvalitets- och miljöarbete, ansvarar för kassan och utför i övrigt de uppdrag som ingår i receptionistrollen.Vi erbjuder en engagerande och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus, en arbetsplats med tydliga mål där kvalitet och service prioriteras samt en organisation med fokus på bemötande, utveckling och lärande.Du har god kommunikativ förmåga och är lyhörd för patientens behov. Vi sätter stort värde på serviceanda, att du är resultatdriven och pålitlig. Vi kräver erfarenhet inom receptionsyrket, alternativt erfarenhet inom vården.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig informationDetta är ett sommarvikariat som gäller från vecka 23-32, 2 veckors upplärning vecka 23 och 24.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstiddeltid. Tillträde: Enligt överenskommelse SommarjobbMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-08Capio Sverige AB5675477