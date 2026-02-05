Receptionist sökes till natursköna Borghamn Strand!
Borghamn Strand AB / Receptionistjobb / Vadstena Visa alla receptionistjobb i Vadstena
2026-02-05
Drömmer du om att arbeta i en varierad receptionstjänst på en arbetsplats med fantastisk natur runt knuten? Då kan vi ha jobbet för dig!
Om oss Borghamn Strand är en plats för alla! Hos oss hittar du allt från nyrenoverade hotellrum och vandrarhemsrum till camping- och ställplatser. Vi har även en gästhamn samt ett café och en restaurang där vi lagar all mat från grunden med fokus på ekologiska och närproducerade råvaror.
Om rollen Som receptionist på Borghamn Strand är du gästernas första kontakt och ansikte utåt. Ditt arbete är varierat och innefattar bland annat:
In- och utcheckning av gäster.
Besvara mail och telefonsamtal.
Hantering av bokningar via vårt bokningssystem (meriterande om du har erfarenhet av Sirvoy).
Hjälpa till med andra uppgifter på hotellet vid behov, exempelvis i restaurangen eller frukosten.
Vi är ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för service och gästupplevelser.
Är flexibel och redo att hoppa in där det behövs.
Tar egna initiativ och är bra på att samarbeta.
Har erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen (krav).
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats med fantastisk natur och närhet till fritidsaktiviteter.
Tillgång till kanoter, badtunna och bastu när de är lediga.
Boendemöjligheter på området.
Lön enligt HRF:s kollektivavtal.
Om tjänsten Tjänsten är mellan juli till september med start omgående och med möjlighet till förlängning. Det finns även möjlighet att börja deltid redan i april.
Ansökan Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka ditt CV och personliga brev till info@borghamn.com
senast [sista ansökningsdatum].
Välkommen till Borghamn Strand - där service, natur och gemenskap står i fokus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: info@borghamn.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borghamn Strand AB
(org.nr 559165-0667)
Borghamnsvägen 1 (visa karta
)
592 93 BORGHAMN Arbetsplats
Borghamns Strand AB Jobbnummer
9726496