Receptionist sökes till flexibelt extrajobb i Malmö
2026-01-02
Vi på Middlepoint växer och söker nu personal till Malmö!
Om tjänstenÄlskar du service och är på jakt efter ett roligt och utvecklande extrajobb? Då kan detta vara något för dig! Vi söker nu flexibla och engagerade stjärnor till vårt nya team i Malmö.
I rollen får du möjlighet att arbeta inom flera spännande serviceområden, såsom kontorsreception, kundvärdskap och konferensservice. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Välkomna medarbetare och kunder
Telefon och mail
Kontakt med leverantörer
Administrativt arbete i olika system
Post- och fakturahantering samt bud
Bokningar och beställningar
Agera moodmanager och ta hand om såväl besökare som medarbetare
Ansvara för konferensrum samt ronderingar på kontoret
Vem är du?Vi vet att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor. Du jobbar proaktivt och lösningsorienterat och ligger alltid steget före. Du är flexibel och prestigelös och kan jobba både självständigt och i team. Vi ser gärna att du är energisk, driven, ambitiös och gillar att komma med nya idéer. Du har jobbat med service tidigare och arbetat i Office-paketet samt talar flytande svenska och engelska.
AnställningenAnställningsform: BehovsanställningSysselsättningsgrad: Vid behov, du kan komma att rycka in vid kort varsel samma dag samt vid planerade ledigheter, du kan själv söka lediga pass samt lägga in din tillgänglighet i vår schemaläggningsapp.Start: Slutet av januari Arbetstider: Kontorstider, cirka kl. 8-17
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6945814-1771497". Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Kattsundsgatan 27
211 26 MALMÖ
Middlepoint Jobbnummer
9667639