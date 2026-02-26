Receptionist sökes till extrajobb i Frölunda Torg
2026-02-26
Älskar du service och söker ett roligt extrajobb? Vi letar efter en flexibel stjärna till vårt team!
I denna roll som receptionist får du vara med och utveckla ett serviceuppdrag i ett av Göteborgs populäraste köpcentrum!
Frölunda Torg invigde sin fina informationsdisk under 2022 där du som receptionist är en del av shoppingupplevelsen för besökare och en naturlig kontakt för medarbetare i centrumet. Tillsammans med din kollega kommer du vara köpcentrumets ansikte utåt, vilket kräver en god kommunikativ förmåga, lyhördhet och ett gott humör. Vi erbjuder ett mycket omväxlande och självständigt jobb i en trevlig miljö med glada och serviceinriktade kollegor. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat att hänvisa besökare, svara på frågor, sälja presentkort, kontakt med leverantörer och centrumledning samt övriga kundärenden.
Vem är du? Vi vet att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor. Du jobbar proaktivt och lösningsorienterat och ligger alltid steget före. Du är flexibel och prestigelös och kan jobba både självständigt och i team. Vi ser gärna att du är energisk, driven, ambitiös och gillar att komma med nya idéer. Du har jobbat med service tidigare och arbetat i Office-paketet samt talar flytande svenska och engelska.
Anställningen Anställningsform: Timanställning Sysselsättningsgrad: Extra vid behov. Du kan även komma att rycka in vid kort varsel samma dag samt vid planerade ledigheter, du kan själv söka lediga pass samt lägga in din tillgänglighet i vår schemaläggningsapp. Start: Omgående Arbetstider: Varierande under centrumets öppettider (vardagar: 10.00-20.00, lördagar: 10:00-18.00 och söndagar: 11:00-17:00).
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Så ansöker du
