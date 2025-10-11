Receptionist sökes omgående till uppdrag i Göteborg!
2025-10-11
Hos vår klient får du en nyckelroll där ditt engagemang skapar det första intrycket för besökare och kunder. De värdesätter en välkomnande atmosfär och en smidig vardag, där din förmåga att organisera och kommunicera är avgörande för deras framgång.
OM TJÄNSTEN
Som receptionist är du företagets ansikte utåt och navet i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att säkerställa ett professionellt och effektivt mottagande samtidigt som du stöttar organisationen med administrativa uppgifter. Detta är en viktig roll som bidrar till en positiv upplevelse för alla som interagerar med vår kund.
För denna roll är det viktigt att du trivs med att möta nya ansikten varje dag samtidigt som du kavlar upp armarna och hugger i där det behövs för att alltid erbjuda bästa möjliga service. Rollen har två huvudområden, kundservice och administration och tillhör HR där du ingår i den gemensamma avdelningen Verksamhetsstöd. Tjänsten erbjuder en varierande vardag där du är länken mellan chefer och medarbetares mötesservice. Du kommer ansvara för sedvanliga administrativa uppgifter så som den inkommande digitala brevlådan samt leveranser in och ut.
Det är otroligt viktigt att du är en hjälpsam person som sprider positiv energi runtomkring dig samt att du är bekväm med att ge andra service. Det krävs också att du snabbt kan skifta fokus mellan arbetsuppgifter samtidigt som du tar dig an utmaningar på ett lösningsorienterat sätt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag och sträcker sig fram till årsskiftet.
Dina arbetsuppgifter
• Välkomna och assistera besökare på ett professionellt sätt
• Hantera inkommande samtal och e-postkorrespondens
• Administrera bokningar av mötesrum och konferenslokaler
• Ansvara för posthantering och enklare kontorsinköp
• Säkerställa att receptionen och gemensamma ytor är representativa
VI SÖKER DIG SOM
• God kommunikationsförmåga i svenska och engelska
• Grundläggande kunskaper i Office-paketet
• Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera
• Strukturerad och serviceinriktad med ett positivt bemötande
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av liknande receptionsarbete eller kundservice
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social - är vänlig och visar tillgivenhet till människor du möter
• Ansvarstagande - agerar ansvarstagande och uppfyller plikttroget åtaganden
• Energisk - du utstrålar och delar med dig av positiv energi
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
