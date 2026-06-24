Receptionist / Sociala medier ambassadör
Luxadent AB / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-06-24
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Vi söker en Receptionist & Sociala medier ambassadör till Luxadent!
Är du en serviceinriktad person som älskar mötet med människor, trivs i en dynamisk miljö och har ett intresse för sociala medier? Då kan du vara den vi söker!
Som en viktig del av vårt team kommer du att vara ansiktet utåt för våra kliniker och bidra till att skapa en förstklassig upplevelse för våra patienter.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Reception och patientmottagning
• Administrativa och organisatoriska uppgifter
• Hantering och utveckling av våra sociala medier
• Skapande av innehåll och medverkan som ambassadör för våra kliniker
Vi söker dig som:
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad
• Har god vana av sociala medier och innehållsskapande
• Trivs med nya utmaningar och högt tempo
• Har en positiv energi och ett professionellt bemötande
• Är flexibel och kan jobba olika arbetstider och skift. Publiceringsdatum2026-06-24Så ansöker du
Skicka ditt CV samt en kort presentationsvideo (1–2 minuter) där du berättar om dig själv, varför du söker tjänsten och vad du kan bidra med.
Ansökningar utan presentationsvideo kommer inte att utvärderas.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jobb@luxadent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luxadent AB
(org.nr 559252-9886)
Hyllie Boulevard 13 C (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Luxadent Jobbnummer
9977958