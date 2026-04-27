Receptionist / Service Coordinator | Manpower | Stockholm
Är du en serviceinriktad och professionell receptionist som trivs i en roll med många kontaktytor? Vi på Manpower söker nu en receptionist till ett längre konsultuppdrag hos ett internationellt konsultbolag verksamt inom revision, skatterådgivning och konsulttjänster. Uppdraget är placerat centralt i Stockholm och utförs på plats hos kund. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Centrala Stockholm
Start: Juni 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 12 månader (juni 2026 - maj 2027)
Omfattning: Heltid
Övrig information: Arbetet utförs på plats i kundens lokaler
Om jobbet som receptionist
Som receptionist hos Manpower, ute hos vår kund - ett internationellt konsultbolag - har du en central och ansvarsfull roll där du är företagets ansikte utåt. Du ansvarar för receptionen och bidrar till att skapa en professionell och välkomnande miljö för både medarbetare och besökare.
Du arbetar i ett serviceteam där arbetsuppgifterna fördelas mellan reception och konferens, vilket innebär ett nära samarbete med kollegor och många interna och externa kontaktytor. Rollen kombinerar service, administration och praktiskt stöd i det dagliga kontorsflödet.
Arbetstider, Rullande schema:
30-16.30 eller 08.30-17.30
Sommartid (15 juni - 15 september): 7 timmars arbetsdag
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Bemanna och ansvara för receptionen
Besökshantering och professionellt mottagande av gäster
Beställningar samt kontakt med leverantörer
Hantering av leverantörsfakturor
Administration och hantering av passerkort
Ansvar för konferensytor och att dessa är i ordning
Cateringservice vid möten och konferenser
Support kring konferensteknik
Samarbete i serviceteam där arbetsuppgifter delas mellan reception och konferens
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av serviceinriktat arbete och som trivs i en roll där du får ta eget ansvar och arbeta i ett högt tempo. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att kommunicera med olika typer av människor. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i både svenska och engelska och känna dig bekväm i en professionell kontorsmiljö.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av serviceinriktat arbete
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska
Förmåga att använda engelska i det dagliga arbetet
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Vana att arbeta i en miljö med högt tempo och många kontaktytor
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i reception
Erfarenhet av konferens- och mötesservice
Erfarenhet av leverantörskontakter och/eller fakturahantering
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 79 STOCKHOLM Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se
9878731