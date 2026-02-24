Receptionist på Vimmerby Camping
Vimmerby Camping söker en engagerad och serviceinriktad receptionist som vill vara en del av vårt team. Som receptionist på Vimmerby Camping blir du en viktig del av besökarnas första intryck och spelar en stor roll i att skapa en positiv och minnesvärd upplevelse för våra gäster. Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Välkomna gäster vid ankomst och ge information om campingens faciliteter och aktiviteter.
Besvara samtal och ge korrekt information om tillgänglighet, priser och andra viktiga detaljer.
Erfarenhet av liknande arbete inom hotell- eller campingbranschen är meriterande.
Svenska och engelska flytande är ett krav.
Att välkomna gäster med ett leende och kunna ge den service gästen behöver.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö i natursköna omgivningar.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Vi är arbetsgivaranslutna till Visita och följer de lagar som finns gällande arbetstider och ledighet.
Ett personligt brev är obligatoriskt till ansökan, har du ett CV får du gärna skicka med det också.
Varmt välkommen till Teamet på Vimmerby Camping - där varje ögonblick blir en del av gästernas äventyr!
Vimmerby Camping är inte bara en arbetsplats; det är en plats där utvecklingen går från person till framtid. Att arbeta här innebär att vara en del av en anläggning med en rik historia, de första camparna anlände redan på 1940-talet. Miljoner med människor har sedan dess mött solstrålarna som glittrar i sjön Nossens vatten och varje sommar välkomnar vi runt 65 000 boende gäster - minst lika många därtill besöker den vackra stranden.
Miljön på Vimmerby Camping är lika mångsidig som dess besökare. Här kan du slappna av i en lugn miljö eller höja pulsen till max - det är ditt humör för dagen som bestämmer. Oavsett om du vill njuta av fiske eller solbad, ta en tur med trampbåt eller bara koppla av. Möjligheterna är lika varierande som aktiviteterna. Vare sig du står vid grillen och lagar med eller föredrar att bli serverad strävar vi efter att erbjuda en så bred och unik upplevelse som möjligt.
Vi som driver anläggningen har en stark drivkraft - att varje kollega ska vara stolt över att ha Vimmerby Camping som en del av sitt CV. Här är det inte bara ett jobb; det är möjligheten att vara med och skapa minnen för både gäster och medarbetare. Skicka in din ansökan idag och låt oss tillsammans skapa minnen som varar livet ut.
Välkommen till Vimmerby Camping, där arbete blir en del av en historisk resa och där varje dag är en möjlighet att göra skillnad. Ersättning
